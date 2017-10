Basel Sinnlich, sündhaft und gefährlich?

Nachrichten-Ticker

08:23 Deutlich mehr Aufträge für Industrie im August als erwartet

Wiesbaden - Die deutsche Industrie hat im August deutlich mehr Aufträge bekommen als zuvor erwartet. Die Zahl der eingegangenen Bestellungen sei im Vergleich zum Vormonat um 3,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Analysten hatten nur mit einer Zunahme um 0,7 Prozent gerechnet. Die Inlandsnachfrage nach deutschen Gütern stieg im August um 2,7 Prozent. Noch stärker war die Nachfrage aus dem Ausland. Hier meldete das Bundesamt einen Zuwachs um 4,3 Prozent. Die Auftragseingänge sind ein früher Gradmesser für die weitere Entwicklung der Konjunktur insgesamt.

08:21 Nach Attentat von Las Vegas spezielle Waffenvorrichtung vor dem Aus

Washington - Nach dem Massenmord von Las Vegas wird in den USA vermutlich bald eine Vorrichtung verboten, die halbautomatische Waffen fast so schnell feuern lässt wie Maschinengewehre. Nachdem sich die politische Debatte in Washington bereits in diese Richtung bewegt hatte, sprang die mächtige Waffenlobby NRA auf den Zug auf. Sie teilte sie mit, der Gesetzgeber solle diese sogenannten "bump stocks" überprüfen und strenger regulieren. In derselben Mitteilung, der ersten nach der Tat von Las Vegas, erteilt die NRA allerdings grundsätzlicheren Änderungen des Waffenrechts eine Absage.

07:25 Mindestens 19 Tote bei Zugunglück in Russland

Wladimir - Bei einem Zugunglück östlich der russischen Hauptstadt Moskau sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Am frühen Morgen sei ein Bus mit einem Zug nahe der Stadt Wladimir zusammengestoßen, teilten die regionalen Behörden mit. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Russische Medien berichten von einem Fehler bei den Bremsen. Unter den Toten befinde sich auch ein Kind. Mindestens fünf Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Der Zug aus St. Petersburg war unterwegs in die Wolgametropole Nischni Nowgorod.

07:24 Starke Einschränkungen für Pendler in Berlin nach Sturmtief "Xavier"

Berlin - Die Folgen des Sturmtiefs "Xavier" sind im Bahnverkehr in großen Teilen Deutschlands auch heute zu spüren. Dass der Verkehr im Norden und Nordosten Deutschlands eingestellt wurde, könne sich auch auf das bundesweite Netz der Bahn auswirken, sagte ein Sprecher der dpa. In Berlin müssen vor allem im Nah- und Fernverkehr Pendler mehr Zeit einplanen. Wer auf den Regionalverkehr angewiesen ist, solle besser auf andere Verkehrsmittel umsteigen, sagte ein Sprecher der Bahn. Rund 470 gestrandete Fahrgäste haben die Nacht sturmbedingt am Mindener Bahnhof verbringen müssen. Durch "Xavier" waren sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter.

06:51 Fast 500 Zuggäste sitzen acht Stunden in Minden fest

Minden - Rund 470 gestrandete Fahrgäste haben die Nacht sturmbedingt am Mindener Bahnhof verbringen müssen. Nach Angaben der Feuerwehr saßen circa 370 Personen ab dem Abend in zwei ICEs fest. Für 100 weitere Fahrgäste einer Westfalenbahn war zunächst ebenfalls Endstation. Aufgrund des Sturmtiefs "Xavier" hatte die Bahn den Zugbetrieb eingestellt. Reisende und Pendler müssen auch am Tag nach Sturmtief mit Zugausfällen, erheblichen Verspätungen und langen Wartezeiten an Bahnhöfen rechnen. Durch "Xavier" waren sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter.