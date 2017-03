Basel. Die Stadt am Rheinknie ist erstmals in das Mercer-Ranking „Quality of Living“ aufgenommen worden, welches die Lebensqualität von Städten vergleicht. Laut der gestern veröffentlichten Rangliste liegt Basel weltweit auf Platz zehn – punktgleich mit Sydney, wie das Präsidialdepartement von Basel-Stadt gestern mitteilte.

Die Rangliste umfasst 231 Städte. Die Platzierung erfolgt aufgrund einer Analyse der zehn Kategorien politische und soziale Umwelt, wirtschaftliches Umfeld, sozio-kulturelles Umfeld, medizinisches Angebot und Gesundheit, Schulen und Ausbildung, öffentliche Dienstleistungen und Transport, Erholung, Konsumgüter, Wohnen sowie natürliche Umgebung, teilt das Präsidialdepartement mit.

Basel liegt gleichauf mit Sydney und direkt hinter Kopenhagen. In seiner gestern veröffentlichten Medienmitteilung legt das Beratungsunternehmen Mercer außerdem einen Fokus auf das Thema Infrastruktur und listet Basel in diesem Bereich auf dem 23. Platz – zusammen mit Bern. Das „Quality of Living“-Ranking 2017 basiert auf einer Umfrage von Expatriates und Personen mit entsprechender Erfahrung, die zwischen September und November 2016 erfolgt ist. Die Ergebnisse dienen laut Mercer internationalen Firmen und städtischen Akteuren als Orientierungshilfe.