Von Gabriele Hauger

Basel. Mozart schon im Babybauch? Alle Eltern wollen das Beste für ihren Nachwuchs. Frühförderung wird gerade in Akademikerfamilien groß geschrieben. Dazu gehört auch das frühe Heranführen an Musik, besonders an klassische.

Ein neuer Trend ist dabei das Phänomen „Oper für Babys“. Ob an der Deutschen Oper Berlin, in Leipzig oder Mannheim: Allerorten bieten Musiktheater-Spezialisten Klangerlebnisse für die Kleinsten. Nun auch am Theater Basel. Gast-Regisseurin Ania Michaelis aus Berlin, die einen Ruf als Spezialistin für Musikformen für die Allerkleinsten genießt, inszeniert ein Musiktheater für Babys bis zu 18 Monaten – und ihre Eltern. „Murmeli“ lautet der schöne Titel des 30-minütigen Stücks mit drei jungen Sängern, das am Donnerstag um 11 Uhr Premiere hat.

Theater und Konzerte für Kleine gibt es schon länger. Dass nun auch die Sparte Oper sich dem Nachwuchs widmet, sei relativ neu und innovativ, erläutert die ausgebildete Schauspielerin im Gespräch. Sie ist jedes Mal aufs Neue fasziniert, wie aufmerksam die Babys den Klängen lauschen. „Die Kleinen sind ja in dieser Lebensphase hocheffizient mit der Erfassung ihrer Welt beschäftigt. Und nun kommt auf wunderbare Weise Kunst in Form von Musik dazu.“ Diese sei ein Teil unserer Welt und beschere dem Menschen glückvolle Erlebnisse. „Gerade für ganz junge Zuhörer geht mit der Musik eine neue Tür auf.“

In ihrer Inszenierung „Murmeli“ greift die Regisseurin elementare Themen auf, die Erwachsene wie Kinder berühren: Glück, Furcht, Heiterkeit, Zuneigung. Mit dem „Murmeli“, dem Murmeltier, assoziiert sie den Zauber der Bergwelt, der über die menschliche Stimme widergespiegelt wird. Die Inszenierung gleicht einer Art Tagesablauf: Vom Wachwerden, über das Sich-Kennenlernen, kleine Streitereien, bis hin zum Abend.

Dabei beginnt der Vormittag für die Baby-Besucher schon äußerst spannend: „Allein, wenn sie mit ihren Eltern die große Treppe im Theater hinaufgehen, ist das für sie schon aufregend“, so Michaelis. Oben stehen vier große Schüsseln bereit, in denen haptische Dinge wie Tannennadeln oder Fellstücke darauf warten, berührt und ausprobiert zu werden. Der Aufführungsraum selbst ist mit weichem, krabbelfreundlichen Filz ausgelegt. Es gibt Sitzkissen und drumherum Bänke, in der Mitte zieht sich ein kleiner Bachlauf aus glitzernden Steinen entlang. In dessen Mitte stehen die drei Sänger, ganz nah an den Zuhörern.

„Theater und Oper sollen Emotionen auslösen“, betont Michaelis. Deshalb braucht auch kein Elternteil zu befürchten, dass sein eventuell quengelndes Kind störe. „Alle Lebensäußerungen sind erwünscht. Zumal nach meinen bisherigen Erfahrungen fast alle Babys ohnehin völlig fasziniert auf die Musik reagieren. Gerade, wenn das erste Mal die Sopranstimme mit hohem Ton einsetzt, sind die Kleinen wie hypnotisiert.“

Mit dem Oberton-Spezialisten Christian Zehnder, der die musikalische Leitung übernommen hat, hat Michaelis eine Operninszenierung geschaffen, die mit urigen, emotionalen Klängen Erwachsene wie Kinder ansprechen soll.

Faszinierend für sie ist, wie unterschiedlich beide Seiten reagieren. „Erwachsene gehen bewusst an das Erlebnis Musik heran. Für die Kleinen ist das aber alles ganz frisch, ganz neu. Die realisieren ja auch nicht, dass sie jetzt in einem Theater sind. Das Erlebnis Musik ist für sie genauso elementar und schön wie der erste Schnee oder ein Besuch im Zoo.“

Premiere: Donnerstag, 12. Januar, 11 Uhr, Nachtcafé/Box; weitere Termine: 19., 21., 29. und 31. Januar sowie 11. Februar, jeweils um 11 Uhr; Wickelkommoden und Kinderwagenstellplätze sind vorhanden. Die Aufführung dauert 30 Minuten.

Eine Produktion von Oper–Avenir. Karten: www.theater-basel.ch