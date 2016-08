Liestal (sda). Die 16. Schweizer Genusswoche steht im Zeichen des Kantons Basel-Landschaft. Die Kantonshauptstadt Liestal trägt den Titel Schweizer Genussstadt. Genuss-Paten sind ein Landwirte-Paar aus Ormalingen. Eröffnet wird die Woche am 14. September durch Bundesrat Guy Parmelin in Bern, wie die Organisatoren gestern mitteilten. Es soll auch daran erinnert werden, dass „Essen ein landwirtschaftlicher Akt ist“. Die Paten der Genusswoche 2016 sind Theres und Markus Dettwiler aus Ormalingen im Oberbaselbiet. Die Landwirte und Metzger des Hofguts Farnsburg seien Modell-Produzenten, die laut Mitteilung mit Leidenschaft für die Qualität ihres Fleisches und für kurze Vertriebswege einstehen würden. In der Genussstadt Liestal werden zudem „offene Küchen und Keller“ zu entdecken sein, wie es weiter heißt. Es finden rund 100 Veranstaltungen statt. Zum Abschluss der Woche wird in der Baselbieter Kantonshauptstadt am 25. September auf einer 200 Meter langen Tafel unter freiem Himmel gespeist und getrunken. Um Kindern und jungen Menschen gastronomisches Essen zugänglich und „schmackhaft“ zu machen, werden zudem im Rahmen der Woche in neun Kantonen 5400 Bons verkauft. Damit können 16- bis 25-Jährige in den teilnehmenden Spitzenrestaurants dinieren. Für 60 Franken erhalten sie ein Vier-Gang-Menü und passenden Wein.