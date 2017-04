Basel Staffellauf quer durch Basel

Nachrichten-Ticker

11:57 Angebliches Islamisten-Schreiben erwähnt Merkel persönlich

Dortmund - In dem nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gefundenen Bekennerschreiben wird Kanzlerin Angela Merkel erwähnt. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: "Aber anscheinend scherst du dich Merkel nicht um deinen kleinen dreckigen Untertanen. Deine Tornados fliegen immer noch über dem Boden des Kalifats, um Muslime zu Ermorden." Zuvor wird der Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag erwähnt. Die Echtheit des Schreibens wird noch geprüft. In Sicherheitskreisen wird betont, der Tathintergrund stehe keinesfalls fest.

11:47 Lawrow warnt vor weiteren US-Angriffen in Syrien

Moskau - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die USA vor weiteren Militärschlägen in Syrien gewarnt. Er traf in Moskau mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson zusammen. Die USA hatten vergangene Woche eine syrische Militärbasis beschossen als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff der Regierungstruppen auf die eigene Bevölkerung. Tillerson wurde zu Beginn des Treffens mit den Worten zitiert, er hoffe auf eine Entwicklung der bilateralen Beziehungen in eine positive Richtung.

11:01 Nach BVB-Anschlag prüfen Ermittler zwei Bekennerschreiben

Dortmund - Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund mit zwei Verletzten prüfen die Ermittler die Authentizität von zwei Bekennerschreiben. In dem in der Nähe des Tatorts aufgefundenen Schreiben gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Ein zweites, am späten Abend im Internet veröffentlichten Schreiben, könnte nach der Diktion aus der antifaschistischen Szene kommen. In Sicherheitskreisen wurde betont, der Hintergrund der Tat stehe keinesfalls fest.

10:59 Kabinett beschließt Armutsbericht

Berlin - Der wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre ist nach den Worten von Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) nicht bei allen angekommen. Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten hätten 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre, erklärte Nahles in Berlin. Zuvor hatte das Kabinett nach einigem Hin und Her den Fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verabschiedet. Die erste Fassung des Berichts war beim Koalitionspartner Union auf Widerstand gestoßen.

10:01 Helfer warnen vor Ausweitung der Hungersnot im Südsudan

Juba - Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen warnen vor einer Ausweitung der Hungersnot im Südsudan. Ohne einen raschen und massiven Hilfseinsatz der internationalen Gemeinschaft drohe sich die Hungersnot "auf weite Teile des Landes auszuweiten", erklärte der Landesdirektor der Welthungerhilfe in Juba, Stefano Temporin. Der UN-Sondergesandte für den Südsudan, David Shearer, forderte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: "Wir müssen jetzt schnell handeln, um zu verhindern, dass die Lage noch viel schlimmer wird."