Basel Stellen ausgelagert

Liestal (sda). Die Fensterfirma Aerni in Arisdorf, die zum 1. Juni von der Thuner Daniel Ruchti AG übernommen worden ist, verlagert die Produktion von Kunststofffenstern nach Mazedonien. Rund 20 Angestellte haben Änderungskündigungen erhalten.

Die Kunststofffenster-Herstellung des Unternehmens Aerni sei schon seit einigen Jahren defizitär, sagte Daniel Ruchti am Donnerstag nach Medienberichten. Bereits bei der Übernahme habe er die Möglichkeit der Verlagerung in sein 2011 eröffnetes Werk in Skopje angesprochen.

Seit der Übernahme der Aerni-Fensterfabrik mit gut 100 Angestellten kommt Ruchtis Unternehmen auf rund 200 Angestellte und etwa 40 Millionen Franken Umsatz. Nach Skopje verlagert werden sollen ab November nur die Kunststofffenster; anderes soll in Arisdorf bleiben. Den Betroffenen werde angeboten, in Mazedonien zu arbeiten – wer das nicht kann oder will, verliert seine Stelle. Angestellte vor eine solche Wahl zu stellen, sei „nicht einfach“, betont Ruchti. Derzeit führe er Einzelgespräche, danach wolle er erneut mit der Gewerkschaft die Schicksale besprechen. Ob ein Sozialplan kommt, sei noch offen. Er habe auch in Thun Stellen offen für qualifizierte Leute, etwa Monteure oder Projektleiter.