Basel (sda). Der Kanton Basel-Stadt rechnet auch im kommenden Jahr mit schwarzen Zahlen: Das Budget 2016 sieht dank wachsenden Steuereinnahmen unter dem Strich einen Überschuss von rund 143 Millionen Franken vor. Der Finanzplan erwartet bis 2020 Überschüsse.

Die baselstädtische Finanzdirektorin Eva Herzog wertete den Voranschlag 2017 gestern vor den Medien als vergleichsweise „gutes Budget“ in unsicherem Umfeld. Das sei auch „kontrollierter Ausgabenpolitik“ zu verdanken. Der Kanton sei so für Mindereinnahmen wegen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) gewappnet.

Wie der Stadtkanton die USR III umsetzen will, soll in den nächsten Wochen samt Zahlenschätzungen präsentiert werden; gestern ließ sich Herzog dazu noch nichts entlocken. Die Reform solle auf Bundes- und Kantonsebene idealerweise ab Jahresbeginn 2019 gelten, womit die Konsequenzen ab 2020 einzurechnen seien. Das Budget des laufenden Jahres sieht ein Defizit von 952,3 Millionen vor wegen der Pensionskassen-Reform – ohne diese steht es bei einem Plus von 65,7 Millionen. Klammert man sie aus, ist 2017 das 13. Jahr in Folge im Plus. Die anhaltend guten Zahlen bringen indes im nächsten Jahr um 16,3 Millionen höhere Finanzausgleichs-Abgaben und-Minderbezüge.

Mehr Steuern dank Einwohnerzuwachs

Die Steuererträge legen im Budget 2017 gegenüber dem laufenden Jahr bei den natürlichen Personen (plus 32,9 Millionen Franken) mehr zu als bei den Firmen (plus 20,7 Millionen). Auch direkte Bundessteuern sollen mehr fließen (plus 10,2 Millionen). Erst nach den Entscheidungen zur USR III könne man den Spielraum abschätzen für Steuersenkungen für natürliche Personen, sagte Herzog.

Ein Hintergrund der sprudelnden Steuern ist der Einwohnerzuwachs. Dieser bringt indes auch Mehrausgaben; so nehmen 2017 alleine die Unterrichtskosten um 11,5 Millionen zu. Die Migrations- und Sozialhilfe bedingten Kosten steigen um 16,6 Millionen. Letzteres sei insbesondere auf die Probleme über 50-Jähriger bei der Stellensuche zurückzuführen, hieß es. Entsprechend steigt die von manchen Bürgerlichen als Indikator für rotgrüne Geldverschwendung gelesene Vollstellen-Gesamtzahl der Kantonsverwaltung erneut.