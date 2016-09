Basel. Die Stiftung „Brasilea“ eröffnet am morgigen Donnerstag, 22. September, die Ausstellung des brasilianischen Künstlers Armarinhos Teixeira aus São Paulo. Dort geboren, aufgewachsen und verwurzelt ist seine Kunst geprägt von der riesigen Metropole. Er ist ganz Kind seiner alltäglichen Umgebung inmitten des Baugewerbes und verwendet Rohmaterial aus der Industrieproduktion wie Nylon, Lederschnüre, Stahlseile und Polyester. So entstehen Kunstwerke, die hängen, schweben, liegen, über Grenzen hinweg fließen und die sich in ihrer Form und Größe dem gegebenen Raum anpassen. Aus groben, ursprünglichen Materialien werden formvollendete Werke, die eine Verbindung zwischen Urbanität und dem Ländlichen repräsentieren; Seine majestätischen Installationen repräsentieren in ihrer Farbgebung die braune Erde Brasiliens, schreibt die Stiftung. In seinen Werken studiert Armarinhos Teixeira akribisch die Formenlehre unterschiedlicher Objekte, die er in der Stadt, im Wald und in der kargen Landschaft aufstöbert, um neue Konstrukte im zeitgenössischen Kontext entstehen zu lassen. Das ist sein Ausgangspunkt, von hier aus überdimensioniert er seine Skulpturen, Installationen sowie Bilder und hinterfragt das eigentliche Medium durch seine Verwandlung ins Abstrakte. Neben fünf Ausstellungen in Europa und New York wurde er vielfach in seinem Heimatland ausgestellt. Seine Werke sind unter anderen Bestandteil der Sammlung des MAM Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro, der White Bos Manhattan in New York, und er ist in der Privatsammlung von Ernesto Esposito in Italien vertreten. Zur Ausstellung erscheint ein dreisprachiger Katalog, auf Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Der Künstler kann im Atelier nach Vereinbarung besucht werden, die Vernissage ist öffentlich und beginnt um 18.45 Uhr. Am 10. November findet eine ebenfalls öffentliche Finissage mit Führung von 19 bis 20 Uhr statt.n Die Ausstellung ist geöffnet von Mittwoch bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, von 14 bis 18 Uhr.