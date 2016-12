Ein altes Haus verrät vieles über seine Besitzer, weil diese über die Jahrhunderte Spuren hinterlassen haben. Der Kunsthistoriker Martin Möhle hat zehn Jahre gebraucht, um die Geschichte der Basler Altstadt aufzuarbeiten. Nun ist seine Arbeit über das bauliche Erbe von Profanbauten in der Reihe „Kunstdenkmäler der Schweiz“ erschienen.

Basel. Mit der Monografie über die bauliche, soziale und topografische Geschichte von Großbasel hat Möhle ein umfangreiches Nachschlagwerk zur Architektur geschaffen. Es ist der achte Band der Reihe „Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt“, der nicht nur Wissenschaftlern einen interessanten Einblick in die Entwicklung der Münsterstadt am Rheinknie gibt, sondern auch Hausbesitzern, Touristen sowie Bewohnern.

„Für mich war besonders die Forschungsarbeit eine gewinnbringende Beschäftigung, weil ich oft den Eigentümern der Häuser etwas Neues erzählen konnte“, berichtet Möhle im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit seiner Publikation schließt der Kunsthistoriker eine Lücke in der bislang vorhandenen Dokumentation der Bau- und Kunstgeschichte Basels. „Ich habe mir nicht nur die Fassaden der Häuser angesehen, sondern bin auch hineingegangen“, streicht Möhle das Spezielle seiner Forschungsarbeit, die zehn Jahre gedauert hat, heraus. Es sei nicht immer einfach gewesen, sich Zugang zu seinen Studienobjekten zu verschaffen. „Stellenweise musste ich bei Hauseigentümern richtige Überzeugungsarbeit leisten, damit sie mir Zugang zu ihren Häusern gewähren.“

Neben den Häusern an sich hat Möhle zahlreiche Quellen aus dem Staatsarchiv studiert. Dort sind Baupläne der Stadt Basel seit dem 19. Jahrhundert gesammelt. Eine weitere aufschlussreiche Quelle waren neben privaten Tagebüchern oder Briefen auch Gerichtsakten. „Mich haben vor allem die Prozessunterlagen zu Zaunstreitigkeiten interessiert“, erklärt Möhle seinen Findergeist, um Grundstückumrisse nachzuvollziehen. Auch Dokumentationen der archäologischen Bodenforschung zog er heran.

Die Gassen um die Peters- und um die Leonhardskirche zeigen eine nahezu geschlossene historische Bebauung. Nahe der ehemaligen Stadtmauer, an der Petersgasse, dem Nadelberg und dem Heuberg, befinden sich die großen Höfe mit ihrer prächtigen Ausstattung aus der Gotik, der Renaissance und dem Barock. Mittelalterliche Adelshöfe und Wohnsitze der reichsten Bürger reihen sich dort aneinander. Bis heute haben viele der Grundstücke ihre ursprüngliche, reichlich bemessene Größe erhalten und wurden nicht in kleine Parzellen aufgeteilt, wie dies in der betriebsamen Talstadt oder am Spalenberg in Basel zu sehen ist. In den Innenräumen verbirgt sich eine reiche Ausstattung mit Täfer­stuben, Wandmalerei oder Stuckdecken.

In der Talstadt und an den Hügelflanken sind viele der schmalen, zumeist von Handwerkern errichteten Häuser in den vergangenen Jahrzehnten saniert worden, wobei hinter schmucklosen Fassaden manche Kostbarkeit an Wandmalerei oder Schnitzkunst aufgefunden wurde.

Im Geschäftszentrum am Birsig wurde im 19. und 20. Jahrhundert viel verändert. Der Kunstdenkmälerband klärt auch über die dortigen Baudenkmäler des Historismus auf, wie das Gebäude der Safranzunft. „Jedes Haus hat seine eigene Bedeutung, weil seine Bewohner Spuren hinterlassen. Ich kann diese Spuren lesen und finde das sehr spannend“, erläutert Möhle seine Faszination für die Baudenkmäler der Basler Altstadt. Der achte Band der Reihe „Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt – Die Altstadt von Großbasel II, Profanbauten“ ist im Handel oder als E-Book im Internet erhältlich.