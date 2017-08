Basel Streit um Parkgebühren

Nachrichten-Ticker

13:02 Wolf-Roboter soll Japans Wildschweine von Feldern fernhalten

Tokio - Ein böse dreinschauender Wolf-Roboter soll in Japan Wildschweine und Rehe von Reisfeldern fernhalten. Sobald sich ein Tier dem "Super-Monster-Wolf" nähert, reagiert die auf Metallstelzen stehende und mit Infrarotsensoren ausgestattete Attrappe: Plötzlich ertönt ein Knurren wie von einem echten Wolf, während die LED-Augen funkeln. Der Agrarverband in der Stadt Kisarazu nahe Tokio testet das bizarre Gerät laut Medienberichten bis September. Eine Firma auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido hat den Roboter zusammen mit der Universität Tokio entwickelt.

12:57 Weitere Festnahme nach Schwert-Zwischenfall in London

London - Nach dem Zwischenfall mit einem Schwert vor dem Buckingham Palace in London hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Anti-Terror-Einheiten hätten den 30-Jährigen im Westen der Stadt festgenommen und eine Wohnung durchsucht, teilte die Polizei mit. Er werde verdächtigt, an der Ausübung sowie Anstiftung oder Vorbereitung einer Terrortat beteiligt gewesen zu sein. Kurz vor dem Beginn eines großen Straßenkarnevals soll ein 26-Jähriger am Freitagabend versucht haben, drei Polizisten mit einem 1,20 Meter langen Schwert anzugreifen.

12:19 Zwei Menschen sterben im Sturm "Harvey" - Weiter Flutgefahr

Houston - Mindestens zwei Menschen sind in den heftigen Unwettern im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen. Der Hurrikan "Harvey" wurde zwar zum Wirbelsturm herabgestuft, doch seine Folgen blieben dramatisch: Nach einem ersten Toten in der Küstenstadt Rockport bestätigte die Polizei laut dem US-Sender ABC, dass ein weiterer Mensch bei Überschwemmungen in der Millionenstadt Houston ums Leben kam. "Harvey" war am Freitagabend mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. Fernsehstationen zeigten Videos von überschwemmten Straßen.

12:14 Räuber mit Champagnerflasche in die Flucht geschlagen

Berlin - Mit einer Champagnerflasche hat ein Kioskbesitzer in Berlin-Wilmersdorf einen Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein 16-Jähriger den Mann in der Nacht mit einer Metallstange. Der 62-Jährige weigerte sich, dem Räuber Geld zu geben, worauf dieser ihm mit der Stange auf den Kopf schlug. Der Kioskbesitzer griff wiederum zu einer Champagner-Flasche und schmetterte sie dem Jugendlichen auf den Kopf. Der 16-Jährige erlitt eine stark blutende Platzwunde und floh. Wenig später stellte er sich der Polizei. Der 62-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

11:24 Macron büßt dramatisch an Beliebtheit ein

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird bei seinen Landsleuten immer unbeliebter. Und der Popularitätsverfall des mit viel Vorschusslorbeeren gestarteten 39-Jährigen während der ersten Monate im Amt ist dabei noch größer als bei allen seiner Vorgänger, wie die Zeitung "Le Journal de Dimanche" unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop berichtete. Demnach ist nach dem Wahlsieg im Mai mittlerweile eine Mehrheit von 57 Prozent der Befragten unzufrieden mit ihm. Zufrieden äußerten sich nur noch 40 Prozent. Das ist ein Rückgang von 24 Prozentpunkten seit Juni.