Basel. Der Große Rat von Basel-Stadt behandelt in der letzten Sitzung dieser Legislatur unter anderem Gesetzesänderungen zu einer ökologischeren Besteuerung der Motorfahrzeuge und zu liberalisierten Dachbauvorschriften, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Weiter liegt ihm unter anderem ein neues Gesetz für einen Online-Behördenschalter vor. Am umstrittensten waren in der Vorberatung die Staatsbeiträge an die Quartierarbeit und ans Sportmuseum. Die Bildungs- und Kulturkommission will mehrheitlich die Subventionen an die Quartierorganisationen erhöhen, jene ans Sportmuseum streichen, geht aus der Mitteilung hervor.

Die letzte Revision des Motorfahrzeugsteuergesetzes von 2011, deren Ziel eigentlich eine Ökologisierung der Steuer war, benachteiligt Hybrid- und Elektrofahrzeuge, heißt es. Der Regierungsrat hat deshalb vorgeschlagen, die Motorfahrzeugsteuer nach dem Leergewicht und dem CO2-Ausstoß zu bemessen, statt nach dem Hubraum und einem Bonus/Malus-System. Weiter will der Regierungsrat mehr Wohnraum in neuen und bestehenden Dachgeschossen schaffen. Er schlägt deshalb eine Liberalisierung der baurechtlichen Vorschriften vor, die jedoch nicht wesentlich in das Stadtbild eingreifen soll. Die Bau- und Raumplanungskommission begrüßt die Gesetzesanpassungen.

Neben diesen Gesetzesänderungen liegen dem Großen Rat zwei neue Gesetze im Verwaltungsbereich vor. Im Rahmen von E-Government will der Kanton künftig möglichst viele Geschäftsprozesse zwischen Behörden, Privaten und Unternehmen über ein eKonto abwickeln. Das zentrale Behördenportal soll bestehende Online-Dienstleistungen wie auch neue mit hohen Authentisierungs-Anforderungen umfassen.

Wie üblich behandelt der Große Rat im Januar außerdem parlamentarische Anträge zum Budget, mit welchen das Parlament einzelne Ausgabeposten des im Dezember beschlossenen Kantonsetats 2017 aufstocken kann. Unter den parlamentarischen Vorstößen findet sich auch die gleich von zwei Kommissionen (Regiokommission und Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission/Uvek) eingereichte Motion, die dem Regierungsrat Rückendeckung für eine Vorfinanzierung des „Herzstücks“ der Regio-S-Bahn geben will.

Unter den Finanzbegehren des Regierungsrats schlägt die Sanierung und Aufwertung der Gundeldingerstraße Ost und Reinacherstraße Mitte mit 23 Millionen Franken am höchsten zu Buche. Die Uvek beantragt für die Schaffung einer Velo-Lichtinsel zusätzliche 150 000 Franken.