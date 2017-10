Basel „Süß-sauer“ suchte man vergeblich

Von Martina Proprenter

Neben Mythen und Tradition stand an am Samstag im Rahmen des Mondfestes vor allem die erlebbare Städtepartnerschaft zwischen Basel und Schanghai im Fokus. Mehrere tausend Besucher kamen auf den Münsterplatz.

Basel. Der tapfere Hou Yi hatte vor langer Zeit mit seinem Bogen neun von zehn Sonnen vom Himmel geschossen, um eine Dürre zu beenden. Zum Dank schenkte ihm eine Göttin ein Mittel, das ihn unsterblich machen sollte. Eingenommen hat dies aber seine Geliebte Chang’e, die dadurch zum Mond aufstieg. So lautet eine der gängigsten Legenden zum Ursprung des Chinesischen Mondfestes.

„Im Herzen von Basel können Sie ein Stück chinesischer Kultur erleben“, freute sich Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Bei einer symbolischen Eröffnung am frühen Abend schnitt sie den Mondkuchen an, der als Symbol des Festes gegessen und an Freunde verschenkt wird. In Gedenken an die unglückliche Liebe von Hou Yi und Chang’e essen beim Fest Chinesen den Kuchen zusammen mit ihren Lieben, um zu feiern, dass sie einander noch haben.

Dazu hatte das OK Mondfest den Kleinen Münsterplatz in einen chinesischen Volksgarten verwandelt. Menschen in traditionellen Kleidern drängten sich an regensicher eingepackte China-Interessierte.

Denn trotz des Nieselregens war das Fest gut besucht, zur Freude der Initiatoren um Vertreter der China-Community, der Abteilung Außenbeziehungen und Standortmarketing des Präsidialdepartements.

Die Regierungspräsidentin erinnerte auch an die zahlreichen Errungenschaften der nun zehnjährigen Städtepartnerschaft zwischen Basel und Schanghai. Besonders im Bereich Forschung und Medizin herrscht ein reger Wissenstransfer, auch Bildungsprojekte und Schüleraustauschprogramme sollen weiter ausgebaut werden. Im Schnitt kamen in den vergangenen sieben Jahren rund 8000 China-Interessierte, um Gemeinsamkeiten zu feiern und kulturell Neues zu lernen.

Auf einer Bühne wechselten sich Musiker mit Akrobaten und Tänzern ab, moderiert von Laura Rieder und Fabian Gräflin auf Deutsch und Chinesisch. Um diese Bühne herum wurden „echte“ chinesische Spezialitäten aus den verschiedenen Regionen angeboten, wie eine Köchin versicherte. Denn was in vielen deutschen und Schweizer Restaurants als „chinesisch“ angeboten werde, sei dem westlichen Gaumen angepasst, mit „unchinesischen“ Zutaten, etwa dem Klassiker „süßsaure Soße zu allem“.

Interaktive Angebote

Was chinesische Kultur jenseits der Klischees wirklich ausmacht, konnte an verschiedenen Ständen ausprobiert werden. Kinder versuchten sich in Kalligrafie, während sich deren Eltern eher von der traditionellen Teekultur inspirieren ließen oder Akupunktur ohne Nadeln ausprobierten.