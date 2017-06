Basel Syngenta soll Syngenta bleiben

Nachrichten-Ticker

21:31 Merkel: Raum für "begrenzte Steuersenkung"

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel sieht Spielraum für "begrenzte Steuerentlastungen" nach der Wahl - lehnt höhere Abgaben für Top-Einkommen aber ab. Auf einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU sprach sich die CDU-Chefin in Berlin dafür aus, dass der sogenannte Spitzensteuersatz von 42 Prozent später greifen sollte. Der Spitzensteuersatzes werde heute viel zu schnell erreicht. Es gebe daher gute Gründe, diesen Satz "etwas" in Richtung höhere Einkommen zu verschieben. Bisher greift der Satz von 42 Prozent ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von rund 54 000 Euro.

20:52 Sieg im Elfmeterkrimi: U21 kämpft sich ins EM-Finale

Tychy - Deutschlands Nachwuchs-Fußballer haben sich bei der U21-Europameisterschaft in Polen ins Finale gekämpft. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Abend in Tychy aber erst mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen England durch. Nach der Verlängerung stand es 2:2. Deutschland stand bislang 1982 und 2009 im Endspiel einer U21-EM und konnte 2009 den Titel gewinnen.

20:41 Hochhaus in Wuppertal wird wegen Inferno von London geräumt

Wuppertal - Die Brandkatastrophe von London hat jetzt auch in Deutschland erste konkrete Folgen. Sämtliche Bewohner eines elfstöckigen Hochhauses in Wuppertal mussten heute wegen möglicher Feuergefahr ihre Wohnungen verlassen. Das Wohngebäude soll eine ähnliche Fassadendämmung haben wie der Londoner Grenfell Tower, der vor zwei Wochen komplett ausbrannte. Deshalb habe man sich kurzfristig zu dieser Vorsichtsmaßnahme entschlossen, sagten Verantwortliche der Stadt. Bewohner verließen am Abend mit Reisetaschen das Haus.

20:11 Hunderte Ferkel verenden bei Unfall eines Schweinelasters

Ludwigslust - Hunderte Ferkel sind bei einem Unfall eines Schweinelasters auf der A14 Richtung Berlin verendet. Rund 150 der 700 geladenen Ferkel hätten das Unglück auf Höhe des Autobahnkreuzes Schwerin überlebt, sagte ein Polizeisprecher. Zur Bergung der Tiere wurde die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Warum der Lastwagen, der laut Polizei aus Mecklenburg stammte und auf dem Weg nach Rumänien war, auf die Seite kippte, ist noch unklar. Der Fahrer verletzte sich im Gesicht und kam ins Krankenhaus.

18:51 Barça-Superstar Messi erwartet 260 Gäste zu seiner Hochzeit

Rosario - Der argentinische Fußballstar Lionel Messi erwartet zur Hochzeit mit seiner Freundin Antonella Roccuzzo am Freitag rund 260 Gäste. Auch das gesamte Team von Messis Club FC Barcelona ist eingeladen. Es werde keine kirchliche Trauung geben, teilte die von Messi beauftragte PR-Agentur "6 Pointer" mit. Das Paar heiratet in einem Hotelkomplex in Messis Heimatstadt Rosario, 300 Kilometer nördlich von Buenos Aires.