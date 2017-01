Basel. „Wir Frauen sind auch selbst schuld!“ Die in Basel ansässige Regisseurin Anina Jendreyko will wahrlich keine Männerschelte betreiben. Darin geht es in ihrem neuen Stück „Frauen – glühende Wangen unter den Füßen“ auch gar nicht. „Es geht um uns, um uns Frauen, unsere Sichtweisen und die Fallen, in die wir selbst immer wieder treten.“

Das Stück der Volksbühne Basel hat am 21. Januar im Roxy Theater Premiere. Entstanden ist es im Verlauf eines spannenden Prozesses. Die Regisseurin führte dazu Gespräche mit Frauen zwischen 20 und fast 100 Jahren über deren Wünsche und Lebensstrategien. In das Stück flossen zudem die Biografien und Anregungen der sechs Schauspielerinnen mit ein. Gemeinsam im Team wurden all diese Textfragmente und Stimmungen zu einem theatralen Erlebnis mit Tanzelementen verdichtet.

In einer Welt, in der die kommerzielle Verwertung des weiblichen Körpers ganz selbstverständlich jeden Lebensbereich durchdringt, fragen sich die Protagonistinnen, was für Strategien und welchen Umgang sie sich zugelegt haben, um in diesem Alltag zu bestehen. Sie möchten wissen, warum Frauen in den seltensten Fällen in führenden, gesellschaftlichen Positionen vertreten sind und warum so viele Frauen Angst vor der Altersarmut haben.

Inspiriert wurde die künstlerische Leiterin der Volksbühne von der These der jungen britischen Autorin Laurie Penny. „Sie schreibt scharf und bricht Tabus, unter anderem in ihrem Buch ’Fleischmarkt’“, so Jendreyko. „Wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen.“

Spagat zwischen Partner, Kindern und Beruf

Jendreyko geht es darum, Tabus aufzubrechen. Aus persönlicher Erfahrung weiß sie um das Dilemma, in dem Frauen stecken: Der Spagat zwischen Partnerschaft, Kindern und Beruf. Die Ansprüche an sich selbst, die eigene Attraktivität und Leistungsfähigkeit. Und die Tendenz, über die doppel- und dreifach Belastung nicht zu reden, nach außen hin zu signalisieren: Ich habe alles unter Kontrolle, ich schaffe das locker. „Wenn man sich dann mal in Ruhe bei einem Glas Wein unterhält, packen viele Frauen aus. Wie es ist, sich aufzureiben, wie sehr die Anerkennung fehlt.“ Die jungen Frauen von heute seien oft top ausgebildet. Doch mit Kinderwunsch schwinden trotz vieler Maßnahmen von Seiten der Politik rapide die Chancen. „Und wer sich auf Haushalt und Kinder fokussiert, dessen Leistung wird schnell abgestempelt.“

Weiteres Thema des Stücks ist auch das Alter. „Ab Mitte 40 werden Sie oft kaum noch als Frau wahrgenommen. Auch die Theater sind patriarchalisch organisiert. Suchen Sie mal nach Schauspielerinnen 50 Plus! Die gibt es kaum“. Bei Jendreykos Stück ist das anders. Fünf der sechs Schauspielerinnen, die sehr unterschiedliche Biografien und kulturelle Hintergründe haben, sind über 50 Jahre alt. „In Frauen diesen Alters steckt doch so ein großer Reichtum an Erfahrung!“ Es werden im Stück aber auch alle anderen Alterspaletten abgedeckt.

Im übrigen muss der Theaterbesucher keine Angst haben, einer polaren Männerklage ausgeliefert zu sein. Die Produktion packt mittels Dialogen, Szenen, bewegungsstarken Bildern – von der Szenografin Tabea Rothfuchs – durchaus auch mit Humor weibliche Wünsche, Lebensstrategien, Träume, Chancen, Frauen- und Familienbilder zu einem theatralen Erlebnis zusammen. „Die sehr unterschiedlichen Biografien spiegeln die Vielfalt der heutigen städtischen Gesellschaft wider.“ Oberschicht-Frauen kommen nicht vor. „Bei genügend Geld lösen sich viele Probleme und Bedürfnisse von Frauen (Stichwort Kinderbetreuung) von selbst.“

Interessant war für die studierte Schauspielerin außerdem, dass trotz aller Unterschiede der befragten Frauen die Probleme die gleichen waren, egal ob sie aus dem Orient oder Okzident stammten.

Trotz dieser durchaus kritisch-anklagenden Herangehensweise ist die Regisseurin keinesfalls Pessimistin. „Ich möchte den Deckel aufmachen. Schließlich ist das der erste Schritt, neue Kraft zu schöpfen, Mut zu machen und letztendlich auch etwas zu ändern.“

„Frauen – glühende Wangen unter den Füßen“, Vollsbühne Basel: Premiere: Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, Roxy Theater Birsfelden; weitere Termine: 25., 26., 27. und 28. Januar, 20 Uhr; Karten: www.theater-roxy.ch