Basel/Ahaus (sda). Nach einem Tötungsdelikt an einer 22-Jährigen im deutschen Ahaus ist gestern in Basel ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann war europaweit zur Festnahme ausgeschrieben. Der 27-Jährige werde dringend verdächtig, in der Nacht auf Samstag im nordrheinwestfälischen Ahaus einer Frau zahlreiche Stichverletzungen zugefügt zu habe, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Münster. Die 22-Jährige ist an den Folgen der Verletzungen an Oberkörper und Hals im Krankenhaus verstorben. Der Tatverdächtige habe sich bei einer Kontrolle am Bahnhof in Basel mit seiner deutschen Asylbescheinigung ausgewiesen. Der Mann ist derzeit in der Schweiz inhaftiert und soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Laut Staatsanwaltschaft habe der Mann in den vergangenen Wochen Kontakt zum späteren Opfer gesucht.