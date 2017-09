Basel Theaterfest und Spezialtickets

Basel. Bevor am 14. September mit Mozarts „Lucio Silla“ und am 15. September mit Büchners „Woyzeck“ die neue Saison 2017/2018 am Theater Basel startet, öffnet das Haus am Samstag, 9. September von 10 bis 17 Uhr die Türen zum Theaterfest für Jung und Alt. Führungen, Minigolfspielen im Malsaal, Tanztraining des Ballettensembles, Singen mit dem Chor, Kostümverkauf, Probenbesuche, 100 Fragen an den Intendanten und vieles mehr: Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Wer am Theaterfest mindestens zwei unterschiedliche Vorstellungen bucht, erhält zudem 50 Prozent Rabatt auf den Tagespreis. Folgende Stücke sind im Paket buchbar: „Alcina“ (Oper), „Lucio Silla“ (Oper), „Die Blume von Hawaii“ (Operette), „Woyzeck“ (Schauspiel), „Die schwarze Spinne“ (Schauspiel) und „Shechter/Arias“ (Ballett).n www.theater-basel.ch