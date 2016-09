Der Londoner DJ und Produzent Tim Green legt am Samstag, 24. September, ab 23 Uhr, in der Bar/Club „Heimat“, Erlenstraße 59, in Basel auf. An jedem letzten Samstag im Monat lädt die Heimat ihre Wunschkinder ein. Tim Green ist zweifelsohne ein Wunschkind. Der in London lebende 26-jährige Tim Green ist einer dieser DJs und Produzenten, die ihre Sets und ihre Produktionen so weit wie möglich nach vorne treiben. Man frage nur ein paar der Top-Labels dieser Welt wie Cocoon, Get Physical oder Dirtybird, wo Tim regelmäßig seine Werke veröffentlicht. Tracks wie „Lone Time“, „Old Sunshine“, „Kitch-in“ oder „Mr. Dry“, aber auch zahllose Remixe für Stars wie Friendly Fires, Cassius, Booka Shade, Tiefschwarz und Claude Von Stroke sind inzwischen zu Hymnen in der House- und Techno-Welt geworden. Den Auftakt macht Pawlikowski – Wunschkind und Resident der „Heimat“. Zum Schluss wird Tarik – ein weiterer Resident der Heimat – die letzten Energiereserven aus jedem einzelnen Gast herausholen, denn das kann er am besten. Weitere Informationen: Line Up: Tim Green, Tarik, Pawlikowski Eintritt 20 Schweizer Franken, Info unter www.heimatbasel.ch