Basel (sda). Bei Umbauarbeiten in der ehemaligen Druckerei der Basler Zeitung in Basel ist gestern ein Arbeiter tödlich verunglückt. Der Mann stürzte kurz vor 12 Uhr bei einem Kontrollgang rund 13 Meter in einen Lüftungsschacht. Der Mann wurde nach dem Unfall von der Feuerwehr aus dem Schacht geborgen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Anschließend sei er in die Notfallaufnahme gebracht worden, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft geht laut Sprecher von einem Unfall aus.