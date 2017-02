Basel (sda). Die weltweite Verunsicherung nach dem Präsidentenwechsel in den USA gehört zu den Topthemen der Basler Fasnacht 2017. Das Fasnachts-Comité erwartet eine politische, gesellschaftskritische und ernste Fasnacht. „Mir hän Angscht – du au?“, „Uff dr Suechi no dr Wooret“, „Ku-Klux Zämme! Willkumme zem amerikanische Albtraum“ oder „Mir verDrumplen alles“ sind Beispiele von Sujets, die Cliquen gewählt haben.

Comité-Obmann Christoph Bürgin sagte gestern vor den Medien, zahlreiche Einheiten beschäftigten sich auch mit dem Brexit. Im Bereich des Sports werden die erfolgreichen Isländer an der Fußball-Europameisterschaft oft ausgespielt, ebenso das Doping an den Olympischen Spielen. Die Pokémonjagd lassen vor allem Junge Garden aufleben. Die Toleranzzone für Prostituierte im Kleinbasel ist ein gefundenes Fressen für Fasnächtler; 25 Einheiten spielen dieses Thema aus. Ein Sujetlieferant bildet auch die Basler Kantonspolizei, die im vergangenen Jahr mit einigen Affären die Aufmerksamkeit der Basler Bevölkerung auf sich zog.

Für den Cortège vom Montag- und Mittwochnachmittag meldeten sich 482 Cliquen, Wagen, Guggemusiken und Chaisen an; das sind 20 Gruppen mehr als im Vorjahr. Am Dienstagabend finden große Konzerte der Guggenmusiken auf mehreren Plätzen statt. Die Basler Fasnacht 2017 beginnt am 6. März um vier Uhr früh mit dem „Morgenstraich“. Sie endet am Donnerstagmorgen, ebenfalls um vier Uhr. Das vom Fasnachts-Comité herausgegebene Motto lautet „Mer spränge dr Raame“.