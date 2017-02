Von Jürgen Scharf

Basel. Richard Kraft, Rhetorikprofessor in Tübingen, ein brillanter Denker und Redner, aber unglücklich verheiratet und in Geldnöten, bricht auf ins Silicon Valley. In Stanford nimmt er an einem wissenschaftlichen Ideenwettbewerb teil, für die beste Antwort ist eine Million Dollar ausgeschrieben. Das Geld käme ihm gelegen, um sich von seiner Frau komfortabel scheiden lassen zu können...

Der Schweizer Autor Jonas Lüscher, der seit 17 Jahren in München lebt, die doppelte Staatsbürgerschaft und seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, ist studierter Philosoph und war einige Zeit an der Stanford University beschäftigt. Der 40-jährige gebürtige Zürcher kennt sich aus, das merkt man seinem neuen Roman „Kraft“ an, wenn er die amerikanische Technologieszene mit „futuristischem Erzählfuror“ beschreibt.

Das Silicon Valley erscheint als Nabel der technischen Welt. Der Zukunftsglaube war Ausgangspunkt für den Roman, ein weiteres Grundinteresse Lüschers war die verschiedene Weltsicht zwischen „Old Europe“ und Amerika: Da stößt der alte europäische Pessimismus Voltaires auf den Optimismus im Silicon Valley.

Man muss sich also in Politik, Philosophie und Geschichte einigermaßen auskennen, auch in der Geschichte des Liberalismus der letzten 35 Jahre (weite Teile des Buches spielen in der Nachkriegszeit), um in den Genuss dieses Buches zu kommen. Lüscher habe, so Intendantin Katrin Eckert vom Literaturhaus Basel, nach seinem Erstling, der Novelle „Frühling der Barbaren“ (2013), wo es um die Finanzwelt und den Wirtschaftscrash ging, wieder ein großes Thema ausgewählt: den Zustand der Gesellschaft.

Besagter Richard Kraft verschreibt sich dem Thatcherismus und den Reaganomics. Ein Kapitel im Buch ist der Kanzlersturz Helmut Schmidts, was der Beginn der Ära Helmut Kohl war, auch ansonsten muss man sich in der deutschen Geschichte auskennen, und es schadet nicht, wenn einem der griechische Philosoph Antilochus etwas sagt, dessen Tierfabel vom Fuchs und Igel (Richard Kraft ist ein Fuchs) Lüscher aufgreift. Und zuletzt sollte man noch philosophisch beschlagen sein, um die Preisfrage, ob die Technologie das Übel in die Welt bringt oder es beseitigt (in Anlehnung an die Leibnitz’sche Theodizee) zu verstehen.

Nicht gerade einfach, dieser Roman, allein schon sprachlich nicht, denn Lüscher schreibt in einer etwas „altmodischen“ Sprache – und dies ohne Punkt. Der „Verfechter des Semikolons und Kommas“ (Kardos) will in einem Satz eine ganze Episode erzählen, und es kann vorkommen, dass drei Seiten ein einziger Satz sind. Lüscher will dichte Texte schreiben, die Dichte sieht er als sein ästhetisches Ideal an. Er ist kein genuiner, lockerer Erzähler, der gerne fabuliert; bei ihm ist alles sehr überlegt bis hin zur bewusst traditionell gewählten Textform.

Bei der Lesung zweier Kapitel (eines spielt sogar in Basel!), aber vor allem im Gespräch mit dem Autor ist man Richard Kraft und seinen Problemen näher gekommen. Wie man hören konnte, kann Lüscher unglaublich gut ein Milieu schildern, er hat einen bissig-satirischen Zugriff, der furios und komisch sein kann. Obwohl es nur einen ungewöhnlichen Protagonisten gibt, um den sich alles dreht, erscheint „Kraft“ vielschichtig, mehrdeutig und ironisch gebrochen.

Jetzt versteht man auch, warum der Roman laut Anna Kardos eines der am meisten erwarteten Bücher der Schweizer Literatur war. Es ist politisch, philosophisch, hintergründig, aktuell – und das, so kann man Katrin Eckert zustimmen, „bringt nicht jeder in einem Buch zusammen“.