Basel Über Tiefgarage wird abgestimmt

17:59 Niedersachsen will ganze Wolfsrudel abschießen lassen

Hannover - Kurz vor der Landtagswahl hat Rot-Grün in Niedersachsen beim Streitthema Wolf einen härteren Kurs signalisiert. Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Stefan Wenzel erklärten, dass künftig komplette "Problemrudel" abgeschossen werden könnten. Der Artenschutz lasse dies in Ausnahmefällen zu. Bedingung ist, dass die Tiere Schutzzäune von Nutztierhaltern regelmäßig überspringen. Über ein Vorgehen gegen Wölfe werde zudem weiter im Einzelfall entschieden.

17:46 Ratschläge früherer SPD-Granden stoßen in Partei auf Kritik

Berlin - Nach dem Wahldebakel der SPD beanstanden frühere Spitzen-Genossen den Kurs der Partei. Ex-SPD-Chef Franz Müntefering kritisierte die Entscheidung, den Vorsitz von Partei und Fraktion auf zwei Personen zu verteilen, anstatt die Führung zu bündeln. Hamburgs früherer Bürgermeister Klaus von Dohnanyi rief Parteichef Martin Schulz zum Rücktritt auf. Ex-Parteichef und Altkanzler Gerhard Schröder äußerte Zweifel an der Entscheidung, dass die SPD in die Opposition geht. Mehrere SPD-Politiker verbaten sich solche Ratschläge der alten SPD-Garde.

17:20 Grüne und FDP drängen Union zu einheitlicher Linie

Berlin - Die Grünen und die FDP drängen die Union zur Klärung interner Differenzen, um mit Sondierungen über eine "Jamaika"-Koalition beginnen zu können. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der dpa: Man erwarte von CDU und CSU, dass in möglichen Sondierungen mit einer Stimme gesprochen werde. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte bei n-tv, es sei wichtig, dass CDU und CSU "ihre internen Querelen möglichst schnell beilegen. Spitzenvertreter der Union wollen am 8. Oktober über eine gemeinsame Linie für Sondierungen beraten.

17:18 Umfrage: Mehrheit hält "GroKo"-Absage der SPD für richtig

Berlin - Die Mehrheit der Deutschen begrüßt die Absage der SPD an eine Fortsetzung der großen Koalition. Das geht aus einer aktuellen Emnid-Umfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins "Focus" hervor. Demnach halten 52 Prozent der Befragten den Schritt der SPD für richtig, 40 Prozent für falsch. Anhänger der SPD begrüßen die Entscheidung zu 72 Prozent. Anhänger von CDU und CSU lehnen sie dagegen zu 57 Prozent ab. Die SPD hatte am Sonntag nach der Bundestagswahl angekündigt, in die Opposition zu gehen.