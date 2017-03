Basel. Die Archäologische Bodenforschung legt anlässlich des Erweiterungsbaus im Stadtcasino Teile des Kreuzgangs und des Friedhofs im Kreuzgarten des Barfüßerklosters aus dem 13./14. Jahrhundert frei (wir berichteten). Bei den umfangreichen Rettungsgrabungen kam, mehr als fünf Meter unter dem Parkett des Musiksaals, ein 900 Kilogramm schweres Taufbecken zum Vorschein, wie das Präsidialdepartement gestern mitteilte. Es war in Zweitverwendung als Wassersammler im Kellerboden des 1844 errichteten Kaufhauses verbaut worden.

Das sechzehneckige Becken besteht aus feinkörnigem Buntsandstein und hat einen Durchmesser von 97 Zentimetern. Es ist an der Außenseite auf Sicht bearbeitet, die Innenschale ist relativ flach und weist eine Abflussöffnung auf. Bisher wurden keine Inschriften oder Ornamente festgestellt. Es dürfte aus dem Spätmittelalter stammen und vermutlich mehr als 600 Jahre alt sein. Möglicherweise handelt es sich um das Taufbecken der Barfüßerkirche oder einer Kirche im Umfeld des Klosters, heißt es in der Mitteilung.

Im Jahr 1250 bauten die Franziskaner das erste Barfüßerkloster. Rund 50 Jahre später wurde dieses durch einen Neubau ersetzt, von dem heute noch die Barfüßerkirche steht. Kreuzgang und zugehörige Klostergebäude befanden sich an der Stelle des Stadtcasinos. Bereits 1975 wurde zwischen Barfüßerkirche und Stadtcasino der Vorgängerbau der heute bestehenden Barfüßerkirche ausgegraben. Seine Langhauspfeilerfundamente sind im Sonderausstellungssaal des Historischen Museums erhalten. Der Kreuzgang des Vorgängerklosters ist noch nicht aufgedeckt worden, möglicherweise ist er teilweise in den Fundamenten des Kreuzgangs des jüngeren Barfüßerklosters enthalten, schreiben die Forscher. Bei den Ausgrabungen wurden im Kreuzgarten des Klosters bislang 80 Gräber und mehr als 50 verlagerte Skelette freigelegt. Vom Säugling bis zur älteren Person sind alle Altersgruppen vertreten. In zwei Massengräbern mit bis zu sieben Bestattungen waren wohl Opfer von Epidemien bestattet.

n Öffentliche Führungen im Musiksaal des Stadtcasinos finden jeweils dienstags ab 12 Uhr statt.