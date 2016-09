Nachrichten-Ticker

20:04 Merkel: "Pressefreiheit braucht den Mut engagierter Reporter"

Potsdam - Kanzlerin Angela Merkel hat den italienischen Anti-Mafia-Autoren Roberto Saviano als mutigen Kämpfer für die Pressefreiheit gewürdigt. "Wir alle können kaum ermessen, welche Ängste Sie ausstehen, während Sie im Verborgenen leben müssen", sagte Merkel in Potsdam in ihrer Rede zur Verleihung des Medienpreises M100 an Saviano. Der Kampf für die Pressefreiheit erfordere den Mut engagierter Reporter. Saviano hatte in seinem auch verfilmten Welterfolg "Gomorrha" die Umtriebe der Camorra, der neapolitanischen Form der Mafia beschrieben. Seitdem lebt er unter Personenschutz.

19:59 DFB legt Faktenpapier zu Zahlungen an Beckenbauer als WM-OK-Chef vor

Berlin - Der Deutsche Fußball-Bund hat ein Faktenpapier über Vergütungen von Franz Beckenbauer in seiner Zeit als OK-Chef für die Weltmeisterschaft 2006 vorgelegt. Darin stellte der Verband seinen Kenntnisstand "in der Angelegenheit "Zahlungen an Franz Beckenbauer in den Jahren 2005 und 2006"" dar. Im Mittelpunkt stehen dabei die 5,5 Millionen Euro, die der heute 71-Jährige aus den Geldern des Werbevertrages des DFB mit dem nationalen WM-Förderer Oddset erhalten hatte. Der DFB betonte, dass Beckenbauer nach bisherigen Kenntnissen kein Geld für seine Tätigkeit als Chef des WM-OK erhalten habe.

19:24 Andrea Eskau wiederholt Paralympics-Sieg mit dem Handbike

Rio de Janeiro - Andrea Eskau hat in Rio de Janeiro ihren Paralympics-Sieg von London 2012 im Straßenrennen mit dem Handbike wiederholt. Einen Tag nach Platz zwei im Zeitfahren gewann die querschnittgelähmte Magdeburgerin den Wettbewerb über 45 Kilometer. Zeitfahrsiegerin Dorothee Vieth aus Hamburg wurde Fünfte. Kurz zuvor hatte die einbeinige Christiane Reppe aus Dresden bereits das Handbike-Rennen ihrer Klasse gewonnen. Insgesamt haben die deutschen Radsportler damit in zwei Tagen fünfmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze auf den Straßen am Strand von Barra geholt.

18:52 Agrarminister nimmt Branche in Milchkrise in die Pflicht

Berlin - Bundesagrarminister Christian Schmidt pocht trotz erster Anzeichen für eine Erholung der bedrohlich niedrigen Milchpreise auf eigene Konsequenzen der Branche. Die Krise sei nicht lösbar mit staatlichen Geldern allein, sagte Schmidt nach einem Treffen mit Vertretern von Landwirten und Molkereien. Es müsse bei den Ursachen angesetzt werden, wofür zuerst die Branche in der Verantwortung stehe. Der Minister mahnte an, die angebotenen Rohmilchmengen besser auf die Absatzmöglichkeiten von Produkten abzustimmen. Zu große Mengen auf den europäischen Märkten gelten als zentrale Ursache für die Preiskrise.

18:50 Großinvestoren verklagen VW

Wolfsburg - Bei Volkswagen zieht die Abgas-Affäre weitere Klagen von Großinvestoren nach sich - zugleich kämpft der Konzern in der wichtigen Verkaufsregion Europa mit bröckelnden Marktanteilen. Die Klagewelle gegen VW wegen der Diesel-Krise wird größer. Die mächtige Fondsgruppe Blackrock teilte mit, "für eine Reihe von Fonds und gemeinsam mit weiteren institutionellen Investoren rechtliche Schritte gegen die Volkswagen AG eingeleitet" zu haben. Dies ergebe sich aus "dem Versäumnis von Volkswagen, gegenüber seinen Investoren den Einsatz von Abschalteinrichtungen offenzulegen, die für manipulierte Emissionstests verwendet wurden."