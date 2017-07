Basel Umleitung geplant

Basel. Tiefbauamt, Basler Verkehrsbetriebe (BVB) und Industrielle Werke Basel (IWB) erneuern Straße, Trottoirs, Tramgleise und unterirdische Leitungen in der unteren Elisabethenstraße. Die Tramhaltestelle Bankverein in der Elisabethenstraße wird komfortabler gestaltet. Wegen den Arbeiten können vom Steinenberg her kommende Fahrzeuge ab Montag, 10. Juli, nicht mehr in die Elisabethenstraße einbiegen. Im August und September müssen Trams in eine Richtung und während drei Wochen im Oktober in beide Richtungen umgeleitet werden.

Mit der zweiten Bauetappe führt der Kanton Basel-Stadt eine neue Verkehrsführung ein. Die Elisabethenstraße wird für Autofahrer in Richtung Wettsteinbrücke gesperrt. Dadurch fahren die Trams ungehinderter und die Bürgersteige können verbreitert werden. Die provisorischen Tramhaltestellen beim Kirschgarten werden aufgehoben und die bereits in der ersten Etappe der Umgestaltung angelegten definitiven Haltestellen in Betrieb genommen.

In einem ersten Schritt bis Anfang August werden unterirdische Leitungen erneuert. Wegen Bauarbeiten beim Bankverein können vom Steinenberg kommende Fahrzeuge vorübergehend nicht mehr in die Elisabethenstraße einbiegen. Velos und Autos können weiterhin in beide Richtungen durch die Elisabethenstraße fahren. Radfahrern wird empfohlen, die Baustelle via Kirschgartenquartier zu umfahren.

Trams Richtung Bahnhof SBB werden vom Bankverein über den Aeschenplatz umgeleitet. Vom 29. September bis 22. Oktober wird der Abschnitt Bankverein – Klosterberg für den Verkehr komplett gesperrt. Die Trams verkehren in beide Richtungen über den Aeschenplatz, der übrige Verkehr wird umgeleitet. Ab dem 23. Oktober fahren die Trams wieder durch die Elisabethenstraße. Auto- und Radfahrer werden hingegen noch bis Ende November umgeleitet, wie es in der Mitteilung weiter heißt.