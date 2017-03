Basel Umsatzrückgang bei Migros Basel

Basel (sda). Die Genossenschaft Migros Basel hat im vergangenen Jahr leicht weniger Umsatz erzielt. Dieser ging gegenüber dem Vorjahr um rund 0,5 Prozent von 933,6 auf 929,4 Millionen Franken zurück. Der Gewinn blieb dagegen stabil bei rund 19 Millionen Franken. Die Migros Basel habe 2016 ein „sportlich robustes Resultat“ erzielt, sagte Verwaltungsratspräsident Werner Krättli gestern an der Bilanzmedienkonferenz in Münchenstein. Bei einer durchschnittlichen Minusteuerung von 0,6 Prozent sei das Kerngeschäft um 0,3 Prozent gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr haben leicht weniger Kunden in der Migros Basel eingekauft. In den Supermärkten gaben die Kunden pro Einkauf jedoch im Durchschnitt 20 Rappen mehr aus. Geschäftsleiter Stefano Patrignani führt den Rückgang unter anderem auf den Einkaufstourismus, wachsende Onlinekonkurrenz und eine zurückhaltende Konsumentenstimmung zurück.