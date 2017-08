Basel Unprätentiös und unglaublich spannend

Lörrach. In unserer Sommerserie stellen auch dieses Jahr wieder Kulturschaffende aus der ganzen Regio Bücher vor, die ihnen am Herzen liegen. Heute schreibt Markus Manfred Jung über „Herr Lundqvist nimmt den Helm ab“ von Jochen Weeber.

Loris ist 15 und hat Duchenne Muskeldystrophie. Er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Seine Eltern opfern sich für ihn auf – und verlieren sich als Paar dabei aus den Augen. Ihre unterschiedliche Art, mit dem sich anbahnenden Verlust umzugehen, entfremdet sie einander. Als der Junge im Krankenhaus liegt, wird das Zuhause zu einem Ort, an dem die Stille schier unerträglich erscheint. Der Vater beginnt, einen langen Brief an seine Frau zu schreiben, den er im Klavier versteckt. Wir bekommen den Brief zu lesen und sehen, wie der Vater der Krankheit alles entgegenschleudert, was er hat.

Loris selbst lässt sich nicht unterkriegen. Er lebt für das Hier und Jetzt, für seine Zuneigung zu dem Mädchen Gina, für die Erinnerung an seinen verstorbenen Freund Ferdi und für seinen ganz großen Traum: Einen richtigen Olympiastar zu treffen, denn trotz oder wegen seiner Krankheit ist sein Lieblingsmotto: Es lebe der Sport.

Es beginnt ein humorvolles Schauspiel zwischen kleinen Lügen und großer Elternliebe, die der Situation die Schwere nehmen und allen Kraft geben für Loris’ letzte Runde und für einen Neuanfang im Leben.

Jochen Weeber schreibt sehr nahe am Alltag, unprätentiös und unglaublich spannend. Die Dialoge sind teilweise umwerfend komisch und dann wieder ausgesprochen berührend. Kein Wunder, dass der SWR daraus ein Hörspiel gemacht hat. Wann bekommt man schon ein Buch in die Hände, das einen mal zu lautem Loslachen verführt und dann wieder zu Tränen rührt, das man in einem Zug durchliest und dann gleich noch einmal, und das einem durch seine Lebensbejahung unheimlich Kraft verleiht?

n Jochen Weeber, „Herr Lundqvist nimmt den Helm“ ab, Drey-Verlag Gutach, 2015, 106 S., 14.- €, ISBN 978-3-933765-78-9