Basel Unter dem Chrom menschelt es

Von Adrian Steineck

Aufheulende Motoren und chromblitzende Karosserien: Der 21. Concours d’Élégance Basel hat die Freie Straße am Mittwoch in eine Festmeile für Freunde historischer Automobile verwandelt.

Basel. Die Messehalle scheint sich an diesem Nachmittag in einen riesigen Parkplatz für Edelwagen verwandelt zu haben. Da wird noch einmal an letzten Stellen poliert und geschrubbt, damit beim Wettbewerb wirklich alles glänzt, da werden fachkundige Blicke in den Motor geworfen, und die Autobesitzer tauschen ihre Erfahrungen aus.

Den Fahrern bereitet es sichtlich Freude, ihre Prunkstücke zu präsentieren. Viele verbinden mit ihrem Fahrzeug eine besondere Geschichte. So etwa Peter Zum­stein, der mit seinem Sportwagen der britischen Marke Sunbeam aus dem Jahr 1958 eigens aus dem Wallis nach Basel gefahren ist. „Dieses Auto ist nicht teuer, aber selten“, sagt der Autoliebhaber und bezeichnet sein Gefährt liebevoll als „Brot-und-Butter-Auto“, das sich früher auch Arbeiter leisten konnten. Mitte der 1990er-Jahre hat Zum­stein den Wagen von einem Autofriedhof in Genf „gerettet“, wie er sagt. „Diese Autos wurden nach etwa zehn Jahren Nutzungsdauer einfach weggeschmissen.“

Dass es unter dem Chrom menschelt, zeigt auch ein Gespräch mit Reto Salathe aus Muttenz. Er hat seinen Fiat 124, Baujahr 1968, von seinem Vater geerbt. „Der Wagen ist für mich auch ein Erinnerungsstück“, macht er deutlich. Ein solches will gepflegt sein. So sei es bei einem edlen Fahrzeug besonders wichtig, dass es im Trockenen stehe, gibt Salathe anderen Autofreunden als Ratschlag mit auf den Weg.

Ein leidenschaftlicher Rallyefahrer ist Guido Belser aus Bottmingen im Kanton Baselland. „Das ist ein MG TC von 1946 mit 1250 Kubikzentimetern Hubraum“, gibt er sich als Experte zu erkennen. In den vergangenen 15 Jahren hat Belser mit dem Wagen rund 164 000 Kilometer zurückgelegt. „Ich fahre gerne Rallyes und genieße die Landschaft“, sagt Belser, der auch schon im Schwarzwald an einer Rallye teilgenommen hat. „Schließlich heißt es ja Fahrzeug und nicht Stehzeug“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Von der Messehalle aus geht es für die Fahrer in die Freie Straße oberhalb des Barfüßerplatzes, wo die Besucher die Wagen bestaunen können. Dann fahren die 75 Oldtimer – die Beteiligung am Concours d’Élégance ist so hoch wie nie – an der Jury am Eingang zum Marktplatz vorbei, wo sie unter lautem Beifall begrüßt werden. Den Auftakt macht mit einem Wagen der Marke De Bien Bouton aus dem Jahr 1903 das älteste Fahrzeug im Teilnehmerfeld. Gestern ging es für die Fahrer dann auf zur Rallye Suisse-Paris, die über den Jura und den Burgund in die Nähe der französischen Hauptstadt führt, wo die Teilnehmer am morgigen Samstag eintreffen sollen.