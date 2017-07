Aargau (sda). Überschwemmte Keller und Unterführungen, Hangrutsche und Stromausfälle: Die unwetterartigen Gewitter am Samstagabend haben in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn enorme Schäden angerichtet. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe aus, wie die Behörden gestern mitteilten.