Basel VBS verlängert Vertrag mit Basel Tattoo

Basel. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat die Partnerschaft mit dem Basel Tattoo um fünf weitere Jahre und damit bis 2022 verlängert. Somit findet die im Jahr 2008 gestartete Kooperation mit dem VBS als Schirmherr ihre erfolgreiche Fortsetzung. Die Vertragsverlängerung gebe dem Basel Tattoo eine langfristige Planungssicherheit und verleihe dem Anlass weiterhin den Status als offizielles Tattoo der Schweizer Armee, wie die Organisatoren des Militärmusikfestivals gestern mitteilten.

Das VBS habe als offizieller Partner des Basel Tattoo einen wesentlichen Anteil an der erfreulichen Entwicklung der Veranstaltung. Durch die Vertragsverlängerung werde die Armee auch in Zukunft am Basel Tattoo mit Repräsentationsorchestern der Schweizer Militärmusik vertreten sein und den Auf- und Abbau der Arena aktiv unterstützen. Im Gegenzug wird die Stiftung „Basel Tattoo Charity“ weiterhin Beträge zur Förderung des Musikwesens sowie an kulturelle, soziale und ökologische Projekte vergeben. Außerdem garantiert die Leistungsvereinbarung mit dem VBS auch die Zusammenarbeit bei der Verpflichtung von internationalen Militärmusikformationen.

Die Verantwortlichen des Basel Tattoo sind über die Weiterführung der Zusammenarbeit erfreut und schätzen das VBS als starken Partner.

Der Produzent des Basel Tattoo, Erik Julliard, freut sich: „Wir sind stolz, das VBS als wichtigen Partner auch in der Zukunft an unserer Seite zu haben. Ich denke, dies ist nicht zuletzt das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit und einer gegenseitigen Wertschätzung in den vergangenen Jahren.“