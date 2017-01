Die Brückenplanung ist einer der Schwerpunkte des grenzüberschreitenden Projekts 3Land der Städte Basel, Weil am Rhein und Hüningen. Für die beiden geplanten Rheinbrücken werden derzeit Verkehrsstudien erarbeitet, der Bau der Fußgängerbrücke über die Hafeneinfahrt nach Weil am Rhein könnte schon 2020 beginnen.

Basel. Der Rhein ist im Dreiländereck sowohl verbindendes als auch trennendes Element. Durch weitere Brückenschläge sollen Grenzen überwunden und insbesondere die Rheininsel in das bestehende Städtenetzwerk eingebunden werden.

Wie Thomas Waltert, der im baselstädtischen Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) für die Gesamtentwicklung Basel-Nord zuständig ist, auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, werde derzeit eine trinationale Verkehrsstudie erarbeitet, die aufzeigen soll, ab wann eine Rheinbrücke zwischen Basel und Hüningen unverzichtbar sei. Auf dieser Verbindungsbrücke soll nämlich auch eine Bus- und Tramverbindung geführt werden. „Als Resultat erwarten wir ein Konzept zur Erschließung der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen und der Etappierung“, sagt Waltert.

Politische Entscheidungen vorbereiten

Das BVD rechnet mit dem Abschluss der Studie im Sommer/Herbst 2017. Auf dieser Grundlage könnten dann die trinational abgestimmten Maßnahmen, die das Verkehrskonzept vorschlägt, vertieft geprüft und die planerischen und politischen Entscheidungen auf jeweils nationaler Ebene vorbereitet werden. „Insbesondere die Planung der neuen Rheinbrücke bedeutet einen sehr anspruchsvollen politischen Prozess in der Schweiz und in Frankreich. Wenn die Politik diese unterstützt, kann ab 2019/2020 ein Wettbewerb ausgeschrieben werden“, erklärte Waltert.

Deutlich früher könnte die Umsetzung der Fußgänger- und Fahrradbrücke von Basel über die Hafeneinfahrt nach Weil am Rhein erfolgen. Zum einen aufgrund der etwas geringeren Komplexität, zum anderen, weil die Brücke ganz auf Schweizer Boden zu stehen kommt. Noch in diesem Jahr soll dem Regierungsrat und dem Großen Rat des Kantons Basel-Stadt eine entsprechende politische Vorlage unterbreitet werden. „Der politische Wille zu dieser Brücke ist unter anderem in der kantonalen Richtplanung dokumentiert – er ist also vorhanden“, sagte Waltert. Es ist vorgesehen, ab 2018 einen Wettbewerb für die Brücke auszuschreiben. Die Ausführung könnte dann in der Zeitspanne von 2020 bis 2023 erfolgen.

Obwohl die Rahmenbedingungen noch nicht gesichert sind, hat die Projektorganisation bereits im Jahre 2013 einen Ideenwettbewerb mit Architekturstudenten von Hochschulen aus allen drei Ländern durchgeführt. Dadurch sollte die Bandbreite der Möglichkeiten ausgelotet und spezielle Herausforderungen der Brückenschläge erörtert werden.

Herausforderungen an Brückenkonstruktion

Und der Plan ist aufgegangen – für folgende Herausforderung hatten sich die Studenten kreative Lösungen überlegt: Die Fußgänger- und Fahrradbrücke müsse trotz der geringen Entfernung zwischen den Ufern auf 50 Metern für die Rheinschiffe eine Durchfahrtshöhe von 7,80 Metern aufweisen. Zudem soll eine maximale Steigung von sechs Prozent eingehalten werden. Unter den Vorschlägen war etwa eine Turmbrücke, bei der Radfahrer jedoch einen Aufzug benutzen müssten, oder eine Art Röhrenbrücke mit spiralförmigen Rampen, durch welche die nötige Höhe erreicht werde.

Mit dem ersten Preis zeichnete die Jury den Entwurf einer konventionellen Spannbetonbrücke aus. Von der Promenade würden Fußgänger und Radfahrer mittels Rampen auf die Brücke gelangen, es wären also keine Treppen oder Aufzüge nötig.

Welche Art von Brücken letztendlich über den Rhein die drei Länder miteinander verbinden werden, bleibt spannend. Die Brücken sind nämlich Impulsgeber für die weiteren städtebaulichen Entwicklungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.