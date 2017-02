Basel (sda). Für diverse Verkehrsmaßnahmen im Gebiet Bachgraben beantragt die Basler Regierung beim Großen Rat einen Kredit von fünf Millionen Franken. Profitieren sollen der öffentliche Verkehr und Velofahrer. Aber auch Parkplätze sind geplant.

Ihr Maßnahmenpaket begründet die Regierung mit der künftigen Entwicklung des an der Kantonsgrenze auf Baselbieter Boden gelegenen Gewerbegebiets Bachgraben. Dort soll die Zahl der Arbeitsplätze langfristig von 4000 auf 10 000 steigen. Für mehr Verkehr sorgt auch die laufende Verdichtung im benachbarten Iselin-Quartier, wo zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird.

Um den Mehrverkehr bewältigen zu können, plant die Basler Regierung am Bachgraben einen eigenen ÖV-Knoten für diverse Buslinien. So sollen die Buslinien 31 und 38 in der Belforterstraße pro Richtung eine zusätzliche Haltestelle erhalten. Für die übrigen Buslinien 48, 64 und 608, die am Bachgraben enden, respektive beginnen, sind beim Parkplatz gegenüber des Gartenbads eigene Haltestellen vorgesehen.

Von den geplanten Maßnahmen auf der Belforterstraße zwischen Roggenburgerstraße und Kantonsgrenze sollen auch Velofahrer profitieren. Neue Veloführungen sollen dafür sorgen, dass sich Fahrräder und Autos nicht mehr zu nahe kommen.