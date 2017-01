Warm eingepackt haben viele Naturliebhaber in den vergangenen Tagen einen Spaziergang durch den Schnee unternommen. Typische Wintervögel wie Blaumeise und Buchfinke konnten aber nur wenig beobachtet werden. Täuscht der Eindruck oder herrscht ein Vogelmangel in der Region?

Regio. Die Rheinregion ist ein attraktiver Ort für eine große Anzahl von Wintergästen. Besonders zur Freude der Vogelfreunde, die an den Futterhäuschen im heimischen Garten das Treiben gerne beobachteten. Auch in der Grenzregion haben sich dieses Jahr wieder viele Bürger an der traditionellen „Stunde der Wintervögel“ des NABU (6. bis 8. Januar) beteiligt, um zu sehen, wie viele Vögel es tatsächlich sind.

Die bundesweite Aktion, bei der jeder, der Lust hat, für eine Stunde lang die Vögel auf dem heimischen Balkon, im Garten oder im Park beobachten, zählen und anschließend dem NABU melden kann, brachte jedoch ernüchternde Ergebnisse: Vogelarten, deren Winterbestände hierzulande sehr stark vom Zuzug von Artgenossen aus dem kälteren Norden und Osten abhängen, sind in diesem Jahr auffallend selten. Im Südwesten wurde laut NABU bei Kohl- und Blaumeisen in Baden-Württemberg ein Rückgang von über 40 Prozent verzeichnet.

„Für eine generelle Abnahme mancher Vogelarten gibt es verschiedene Erklärungen. Ein wichtiger Grund liegt sicher in der Zerstörung ihrer Lebensräume durch den Menschen“, sagt Jean-Pierre Biber, Präsident der Ornithologischen Gesellschaft Basel. Gewisse Arten, wie zum Beispiel Buchfink und Blaumeise, hätten sich jedoch an den Menschen angepasst und würden auch in total urbanisierten Gebieten leben. Die Vogelarten, die in der Kulturlandschaft, in Feuchtgebieten und in Wäldern leben, leiden laut Biber hingegen stark unter dem Einfluss des Menschen.

39 Prozent der Brutvögel auf „Roter Liste“

Muss künftig noch mehr für den Vogelschutz getan werden? Die aktuellen Feststellungen zum Vogelschutz in der Schweiz sind zwiespältig: Einerseits zeigt sich in den vergangenen zehn Jahren in der gesamten Schweiz eine leichte Zunahme der meisten regelmäßig brütenden Vogelarten. Andererseits sind auf der „Roten Liste“ der gefährdeten Arten 39 Prozent der Brutvogelarten aufgeführt, und weitere zwölf Prozent sind potenziell gefährdet. Biber erklärt diese Diskrepanz wie folgt: Eine Zunahme wurde insbesondere bei Vogelarten festgestellt, die sich an den Menschen angepasst haben. Bei einigen Arten wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel für ihre Erhaltung unternommen – insbesondere in der Erhaltung ihrer Lebensräume. Trotz ihrer Zunahme bleiben sie gefährdet. „Das heißt, dass noch mehr für sie unternommen werden muss, damit sie eines Tages nicht mehr gefährdet sind. Es ist aber schon erfreulich, dass sich bei einigen Arten eine Besserung eingestellt hat“, sagt Biber.

Als weiteren Grund für einen Vogelmangel führt Biber das feuchte Frühjahr des vergangenen Jahres an, der zu Ausfällen in der Aufzucht bei manchen Vogelarten geführt habe. „Bei der Schneedecke, die momentan in einigen Regionen liegt, sind gewisse Vogelarten ganz einfach in schneefreie Gebiete ausgezogen, zum Teil nicht weit von hier“, gibt Biber aber auch zu bedenken. Die bisher milde Witterung müsse allerdings auch berücksichtigt werden: „Die Vögel fanden bis vor kurzem ihre Nahrung, ohne in die Gärten und ans Futterhäuschen zu kommen. Deshalb hatte man das Gefühl, es seien weniger“, erklärt Biber.

Genauere Aussagen lassen sich nach der endgültigen Auszählung der „Stunde der Wintervögel“ des NABU sagen, das Endergebnis soll voraussichtlich Ende Januar vorliegen. Bis zum Einsendeschluss hatten laut NABU bundesweit 115 197 Vogelfreunde aus 74 763 Gärten knapp 2,6 Millionen Vögel gemeldet.