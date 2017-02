Von Jürgen Scharf

Riehen. Ein über zweistündiger Brahms-Abend – früher konnte man das als schwer empfinden, am Sonntag aber als leicht. Das lag an der wunderbaren Geigenkunst von Isabelle Faust im kammermusikalisch intimen Zusammenspiel mit dem Pianisten Alexander Melnikow. Dass das Publikum im Festsaal des Landgasthofs in der Reihe „Classiques!“ bei dieser „Soirée Brahms“ über zwei Stunden hinweg nicht ermüdet, zeigte sich auch darin, dass es sich eine Zugabe (nicht noch mal Brahms, sondern Szymanowski) erklatscht.

Die drei Brahms-Sonaten und ein Zwitter – die F.A.E.-Sonate der drei Komponisten Brahms, Schumann und Albert Dietrich – erklangen in musikalisch faszinierenden Darstellungen voller beeindruckender Klangfülle. Man weiß ja um die langjährige künstlerische Partnerschaft der beiden Interpreten, was schon eine Ausgeglichenheit sowohl in klanglicher Hinsicht als auch in der Interpretationshaltung garantiert. Es war aber vor allem die Spielweise der Geigerin, die aufhorchen ließ, ihr dezent eingesetztes Vibrato an den Stellen, bei denen sie bestimmten Ausdruck erreichen wollte.

Isabelle Faust lässt verschiedene Sichtweisen, wie eine Geigerin mit Vibrato umzugehen hat, in ihr Spiel einfließen. Da gibt es nicht den einen Klang, also kein Dauervibrato, auch keine Brüche, sondern runde Übergänge. Da herrscht zum Teil die alte romantische Spielpraxis der Vibrato-Schule, dann merkt man Einflüsse der historischen Spielweise und der von moderner Musik.

Faust spielt einige Linien romantisch, andere Phrasen so, wie man heutzutage in der zeitgenössischen Musik spielt. Die Sonaten werden geigentechnisch ganz unterschiedlich angegangen. Diese Geigerin will den Klang nutzen, die Möglichkeiten verschiedener Klangfarben: mal zarter, mal härterer Bogendruck oder, wie bei den zweiten und dritten Sonaten, immer wieder Entspannungspunkte bei aller Klangpräsenz.

Etwas unentschieden noch der Anfang. Wer würde es den Interpreten verübeln, ist diese F.A.E-Sonate doch ein sperriges Stück, das nicht so zusammenhängt (früher hat man das Scherzo, das Brahms als dritten Satz beigesteuert hat, gerne als Zugabe gegeben). Die beiden Schumann-Teile, Intermezzo und Finale, horcht Isabelle Faust fein aus und überzeugt in der Artikulation, während sie das Scherzo sehr markant „brahmsisch“ phrasiert. Nicht schwer zu erraten, auch wenn man’s nicht wüsste, was von wem stammt.

Die „Thuner Sonate“, Nr. 2 in A-Dur, bei einem Aufenthalt am Thunersee entstanden, klingt bei diesem Duo sehr entspannt und zurückgenommen. Die Doppelgriffpassagen gelingen Faust unglaublich klangschön, es werden lange Bögen durchgezogen. Hier waren die beiden Interpreten noch besser zusammen als zuvor in der „Regenlied“-Sonate, bei der spieltechnisch aber bereits alles einfloss, was diesen Abend von Violinseite so interessant und eindrücklich macht, und in der die Geigerin den lyrischen Charakter des ersten Satzes mit sehr kantablem Spiel trifft.

Die dritte Violinsonate in d-Moll hatte große Intensität. Faust legt sich sehr in die Saiten. Die energetischen Sätze erfahren eine dynamisch pulsierende Realisation, die Ecksätze antreibende Impulse. Der Pianist, der am warm intonierten Bösendorfer-Flügel feinsinnig begleitet, gibt seine Zurückhaltung auf, trumpft aber nie auf, dominiert nie. Vielmehr werfen sich die Interpreten die Motive wie Spielbälle zu: Ein vollendeter Gleichklang!