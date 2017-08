Basel Von Amerika bis nach Afrika

Von Adrian Steineck

Der erste Freitag nach den Sommerferien steht in Basel traditionell im Zeichen der Musik. Beim Festival „Em Bebbi Sy Jazz“ treten Künstler und Bands aus der Region auf, die Zehntausende Besucher anziehen. Das soll auch morgen wieder so sein, wenn die Basler Innenstadt mit mehr als 30 Spielorten in eine einzige Festmeile verwandelt wird.

Basel. Eine große stilistische Bandbreite mit mehr als 80 Künstlern bei freiem Eintritt – das ist das Konzept vom „Em Bebbi Sy Jazz“. Die 34. Auflage legt besonderes Augenmerk auf Latin-Rhythmen.

Für das diesjährige Schwerpunktthema sind drei Bühnen reserviert, auf denen junge Künstler neben arrivierten Szenegrößen stehen. Zu Letzteren gehören etwa die zehnköpfige Kombo „Tony Martinez & The Cuban Power“, eine Formation, die bereits beim Montreux Jazz Festival auf der Bühne stand.

Ähnlich wie dieser renommierte jährliche Musikreigen in der Stadt am Genfer See, der sich trotz des bis heute im Namen zu findenden Jazz schon früh für andere Spielarten der populären Musik wie Rock und Weltmusik öffnete, ist auch „Em Bebbi Sy Jazz“ kein reines Jazz-Festival mehr, wie Michael Santeler vom ehrenamtlich agierenden Organisationskomitee im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich macht. So seien die Anzahl der Künstler – insgesamt treten mehr als 600 Musiker auf – und deren Bandbreite vermutlich einmalig für ein eintägiges Musikspektakel.

Neben den acht Künstlern des Schwerpunktthemas, die auf dem Rümelinsplatz, auf der Schmiedehofbühne und auf dem Andreasplatz zu sehen sind, treten zur Eröffnung des Festivals um 18 Uhr zehn Streetbands auf, die durch die Freie Straße ziehen. In einem Umkreis von 700 mal 700 Metern werden dann in Innenhöfen, vor Kneipen, in Gassen und auf Kirchplätzen Musikformationen zu erleben sein. In diesem Jahr sind es mehr als 80 Gruppen, die den Besuchern sieben Stunden lang ihr Können präsentieren werden.

Bei der Premiere im Jahr 1984 traten 16 Gruppen an acht Spielorten auf. Wie zu Beginn stammt nach wie vor ein Großteil der Künstler aus der Region, wie etwa die im Jahr 2014 gegründete Basler Gruppe „Los Capitanes Del Son“, die von kubanischen Klängen à la „Buena Vista Social Club“ inspiriert ist.

Das Festival „Em Bebbi Sy Jazz“ – „Bebbi“ ist ein Spitzname für den Basler – verfügt über ein Budget von 380 000 Franken. Geldgeber seit der ersten Ausgabe ist die Basler Kantonalbank (BKB), daneben bringt sich unter anderem die Bürgergemeinde der Stadt Basel ein.

Diese stellt am Tag nach dem Jazzfestival auch das Benefizkonzert „Em Bebbi sy Burgergmaind“ im Stadthaus auf die Beine, bei dem zwei Happyjazz-Bands auftreten. Dieses Jahr kommt der Erlös der Genossenschaft Mensch und Arbeit zugute, die in ihren Betrieben Lehrmöglichkeiten bietet, mit deren Hilfe Menschen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, wie Organisatorin Alexandra Häenggi von der Bürgergemeinde der Stadt Basel im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.