Basel. Die Musikhochschulen der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) laden jeweils im Januar Studieninteressierte zu Infoveranstaltungen nach Basel ein: Am 16. an die Schola Cantorum Basiliensis, am 18. auf den Jazzcampus und am 19. Januar an die Hochschule für Musik. An diesen Tagen können Interessierte Studienort, Dozierende und Angebot kennenlernen.

Die Wahl des Studienorts will in der Musik wohl überlegt sein. Angehende Musiker folgen bei der Studienortwahl meist ihren musikalischen Vorbildern und wählen so ihre Wunsch-Hochschule gerne nach der für sie passenden Dozentin oder dem passenden Dozenten aus. Auftritte mit Partnerinstitutionen wie Theater oder Orchester, die Möglichkeit, sich in unterschiedliche Epochen oder Stile zu vertiefen und nicht zuletzt die Stimmung der Institution spielen zusätzlich eine wichtige Rolle.

In Gesprächen mit Dozenten und Studenten während Probelektionen, bei kurzen Konzerten und anlässlich von Referaten bieten sich an den Infotagen zahlreiche Gelegenheiten, die Musikhochschulen FHNW live zu erleben – sei es auf dem Großbasler Campus der Musik-Akademie oder auf dem Kleinbasler Jazzcampus, beide mitten im historischen Stadtzentrum.

Was das Musikstudium in Basel ganz besonders auszeichnet sind neben der Qualität und zum Teil weltweiten Ausstrahlung der Lehrpersonen insbesondere die Nähe zur jeweils aktuellsten musikalischen Praxis sowie die Vielfalt der Stile und Epochen, mit denen sich Dozierende und Studierende auseinandersetzen: Audiodesign und neuste Musik werden neben mittelalterlicher oder klassischer Musik genau so umfassend gelehrt wie der Jazz.

In Basel werden in den Talentförderklassen (TaF) der Musikschulen geeignete und begabte Jugendliche optimal gefördert und können sich später in der Klasse für Studienvorbereitung (KSV) zielgerichtet auf eine Eintrittsprüfung zum Musikstudium vorbereiten.