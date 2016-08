Basel. Natürlich sind es auch dieses Mal wieder ganz große Namen: Die exklusive Basler Baloise Session lockt Stars wie Norah Jones, Jeff Beck, Culture Club oder Silbermond in die Event-Halle der Messe Basel. An Clubtischen können 1500 Besucher die spezielle Atmosphäre des Musikfestivals genießen, das immer wieder fast intime Konzerterlebnisse schafft. Vorausgesetzt, man kann ohne weiteres zwischen 60 bis 150 Franken pro Ticket lockermachen.

Beatrice Stirnimann steht allein vor der zahlreich erschienenen Presse bei der Programmverkündigung. Sichtlich bewegt gedenkt die Festival-Chefin in warmen Worten des im Sommer verstorbenen Festivalgründers Matthias Müller, mit dem sie 20 Jahre lang gemeinsam die Organisation übernommen hatte. Doch sie zeigte sich auch zuversichtlich, dass das Festival, das dieses Jahr ein Budget von 8,5 Millionen hat, weiterlebt. Eine Erneuerung des Sponsoring-Vertrags mit den Basler Versicherungen bis 2020 scheint eine sichere Bank für die Zukunft.

Das Programm

Das Programm der 31. Auflage zeigt an den zwölf Abenden vom 21. Oktober bis zum 8. November eine gewohnte Bandbreite. Selbst ein Country-Abend ist wieder mit dabei – nach fünf Jahren Abstinenz. Einzig italienische Künstler werden von Journalisten-Seite vermisst – es habe sich aktuell nicht Passendes ergeben, so Stirnimanns Begründung.

An der Vielfalt der Doppelkonzert-Abende ist jedenfalls nichts zu mäkeln: Pop, Rock, Soul, Jazz, Hitparadenstürmer, Latin und Balladen, Altstars und Newcomer: Alles mit dabei.

Für den Auftakt am 21. Oktober sorgen zwei junge Stimmen, deren Erfolge im Radio rauf und runter gespielt werden. Wer kennt nicht „Herz über Kopf“ des Singer/Song-Writers Joris? Der 27-Jährige präsentiert mal rotzig frech, mal sanft seine Songs, seine Konzerte gelten als Erlebnis. „Next to me“, ist ebenfalls so ein Ohrwurm. Emeli Sandé, die 29-jährige Powerfrau aus England kommt mit gefühlvollen Soul-Pop-Songs nach Basel.

Rockig wirds am 22. Oktober. Jahrelang war das Festival dran, ihn zu bekommen. Jetzt gelang es: Jeff Beck, seit fünf Dekaden tätiger begnadeter Rock-Gitarrist, tritt beim Festival auf. Zuvor zeigt Sivert Høyem mit seiner gospelhaft-dunklen Stimme die melancholische Seite des Rocks.

Sie spielen sich derart furios die Finger wund, dass sie einen Eiskübel auf der Bühne zum Vermeiden von blutigen Fingern brauchen: Das mexikanische Duo Rodrigo und Gabriela eröffnet mit Gitarre am 23. Oktober den Latin-Abend. Passender Auftakt für Alvaro Soler, der weltweit mit seinen spanischen Pop-Latin-Songs begeistert und auf den auch Jennifer Lopez abfährt.

Soulig wird es am 25. Oktober mit Laura Mvula und Seven aus der Schweiz. Letzterer gab denn auch gleich selbst bei der Pressekonferenz zwei Songs zum Besten. Der sympathische frischgebackene Papa, der bei der TV-Sendung „Sing my Song“ überzeugte, versprach, beim Auftritt in Basel musikalisch „durch alle Gewässer, die mir Spaß machen“ zu ziehen.

Der schrille Boy George von Culture Club: Da werden bei Vielen Jugenderinnerungen an die 80er wach. Die Band ist wieder Kult und kommt in Originalbesetzung nach Basel. Den Abend beginnen wird der Österreicher Elektroswing-DJ Parov Stelar.

Milow wird den Abend mit dem seit 25 Jahren auftretenden Multiinstrumentalisten John Newmann am 28. Oktober gestalten.

Besonders stolz zeigte sich die Festival-Chefin über den Auftritt der Beach-Boys-Legende Brian Wilson am 31. Oktober, der in ganz Europa nur vier Konzerte gibt: „Da erfüllen wir uns einen Traum.“ Für den Auftakt des Abends sorgt „Surferboy“ Donavon Frankenreiter.

Unter dem Motto „Indie Sounds“ treten am 1. November Kaiser Chiefs und das Musikduo Boy auf, und zum Jazzabend einen Tag später erwartet die Baloise Session die Jazzstars Marcus Miller sowie die wandelbare Stacey Kent.

Auch wer kein Country mag: Dieser Mann ist Kult. Man denke nur an „Lucille“ , „Country Roads“ oder ähnliche Welthits. Da kann jeder mitsingen. Superstar Kenny Rogers gibt sich am 5. November die Ehre. Eine andere, modernere Seite des Country wird Brandi Carlile zeigen.

Ein weiterer Weltstar beehrt Basel am 7. November: Norah Jones. Als Vorgruppe hat sie sich den Luzerner Newcomer Damian Lynn ausgesucht.

Den Abschlussabend bestreiten am 8. November die deutsche Pop-Rock-Band Silbermond mit ihren „Texten am Puls der Zeit“, so Stirnimann und der US-Amerikaner Max Jury.

Im vergangenen Jahr haben rund 16 000 Besucher die Baloise Session besucht, was einer Auslastung von 96 Prozent entsprach. Ein Ergebnis, das wohl auch das diesjährige Programm verspricht. Baloise Session: 21. Oktober bis 8. November, Kartenvorverkauf ab 31. August; Infos: www.baloisesession.ch