Basel Von Schifffahrt abgeschnitten

Regio. Die langen Revisionszeiten an den Oberrhein-Schleusen machen dem Schifffahrtsgewerbe weiterhin Sorgen. Ist eine Kammer wegen Revisionsarbeiten gesperrt, und tritt ein schwerer Defekt an der zweiten Kammer auf, so werden die Schweizerischen Rheinhäfen von der Schifffahrt abgeschnitten. Dies war ein Thema der Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) am Mittwoch.

Derzeit laufende Revisionsarbeiten an den Oberrhein-Schleusen seien zwar dringend notwendig, weil diese Bauwerke sehr angejahrt und teilweise aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammen, die jeweils monatelange Stilllegung von Schleusenkammern biete aber ein großes Risiko für die Schifffahrt, erklärte der Experte Urs Vogelbacher in seinem Vortrag. Fällt wegen eines Unfalls oder einer Panne auch noch die andere Kammer der in Revision befindlichen Schleuse aus, so könnten die Häfen Basel, Birsfelden und Muttenz wochen- oder gar monatelang von der Schifffahrt von und nach den Häfen Rotterdam und Antwerpen abgeschnitten sein.

Unrealistisch ist dieses Szenario nicht: Erst vor wenigen Tagen fuhr ein Güterschiff in das Tor der einzigen zur Verfügung stehenden kleineren Schleusenkammer im elsässischen Kembs – die andere Kammer befindet sich seit beinahe einem Jahr in Revision. Glücklicherweise konnte der nur geringe Schaden innerhalb einiger Stunden behoben werden.

Auf eine Vielzahl neuer und wiederkehrender Aufgaben der Branchenvereinigung wies SVS-Präsident Ralph Lewin in seiner Rede hin. Die SVS ist ein Unikat, da sie ebenso die Belange der Schifffahrt wie diejenigen der Hafenwirtschaft vertritt – im Ausland sind diese jeweils in unterschiedlichen Verbänden organisiert. Dazu ist die SVS als „Organisation der Arbeitswelt“ (ONA) für die Gestaltung der Ausbildung zum Matrosen der Binnenschifffahrt zuständig und vertritt die Branche in den unterschiedlichsten nationalen und internationalen Gremien.

In einer Ergänzungswahl wurde Dieter Weber, Geschäftsführer und VR-Präsident der Varo Energy AG, in die Geschäftsleitung berufen. Zum Schluss motivierte der Basellandschaftliche Regierungspräsident Thomas Weber die Branche und betonte die Bedeutung des Rheins für die Landesversorgung.