Basel Von Tanz bis Lesung

Die Basler Innenstadt wird wieder zur Festmeile. Anfang September findet auf elf Bühnen das Jugendkulturfestival (JKF) statt, das zu seiner zehnten Auflage ein buntes Programm bietet. Adrian Steineck unterhielt sich mit Carole Ackermann vom Organisationsteam.

Das sind Sparten, die zwar weniger technischen Aufwand, aber dafür mehr Aufmerksamkeit verlangen und sich häufig auch nicht als Open-Air-Veranstaltungen abspielen. Es ist uns von jeher ein Anliegen, auch für solche Programmpunkte abseits der ganz großen Bühnen zu werben und den Leuten zu vermitteln: Schaut her, es gibt auch im Theater Basel vieles zu entdecken. Auch die Sparte „Freie Projekte“, bei der sich Jugendliche mit Programmpunkten anmelden können, die nicht in eine der bestehenden Bereiche passen, liegt uns besonders am Herzen.

Wir haben Anmeldungen aus der Nordwestschweiz bis Solothurn, aus Deutschland bis nach Freiburg und auf französischer Seite bis Mulhouse berücksichtigt.

Jeder Teilnehmer an der Online-Abstimmung hat drei Stimmen, die er nach Belieben in den Kategorien Musik und DJ vergeben kann. Wer von den zehn zur Wahl stehenden Acts die meisten Stimmen erhält, ist für einen Bühnenauftritt gesetzt und erspart sich den Auftritt vor unserer Jury aus Musikern und Veranstaltern, die über die Qualität der restlichen potenziell auftretenden Künstler befindet. Bis spätestens Ende Juni erhalten dann alle Angemeldeten Bescheid, ob sie am JKF auftreten dürfen.

Die grundsätzliche Form, dass das JKF jungen Künstlern und Bands aus der Region eine Auftrittsmöglichkeit und damit ein Forum bietet, ist von Beginn an gleich geblieben. Natürlich sind wir seit den Anfängen gewachsen und haben bei der diesjährigen Auflage an drei Tagen 180 Auftrittsmöglichkeiten auf elf Bühnen. Neu ist auch die Zusammenarbeit mit GGG Kulturkick, einem Basler Fördergefäß, an das sich Jugendliche wenden können, die Unterstützung für ein Projekt brauchen.

Das kann man sagen. Die Leute wissen mittlerweile, dass das JKF einen gewissen Qualitätsanspruch an die Mitwirkenden stellt. Viele Besucher sind neugierig und können sich für verschiedene Arten von Kultur begeistern.

Der Erfolg des JKF lässt sich nicht allein anhand der Besucherzahlen messen, zumal diese ohnehin nur schwer zu ermitteln sind. Das Festivalgelände in der Innenstadt ist ja frei zugänglich. Die Polizei schätzt nach Ende des zweitägigen Festivals die Besucherzahlen ein, bei der vorherigen Auflage im Jahr 2015 haben etwa 60 000 Menschen das JKF besucht. Aber wir sehen es eher als Erfolg, wenn es uns gelingt, ein qualitativ hochstehendes Programm zu bieten.

Frau Ackermann, wie ist im Vorfeld des Jugendkulturfestivals die Resonanz bei den jungen Künstlern?

Was zeichnet diese kleinen Sparten aus?

Wie groß ist das Einzugsgebiet des JKF?

Seit Montag kann im Internet über bestimmte Programmpunkte abgestimmt werden. Wie läuft das genau ab?

Das JKF findet seit der Premiere im Jahr 1997 zum zehnten Mal statt. Was hat sich seit den Anfängen unter dem Motto „Grenzenlos“ verändert?

Haben sich auch die Erwartungen der Besucher an das JKF gewandelt? Gibt es heutzutage höhere Ansprüche?

Von wie vielen Besuchern gehen Sie in diesem Jahr aus, und wann wäre das JKF für die Organisatoren ein Erfolg?

Das Interesse ist im Vergleich zur vorherigen Auflage noch einmal leicht angestiegen. Bis zum Ende der Anmeldefrist am 31. März haben 331 Teilnehmer Programmpunkte eingereicht. Das Teilnehmerfeld in den von jeher rege vertretenen Sparten Musik, Theater und Tanz ist gleich groß geblieben, aber die kleineren Sparten wie Literatur sind in diesem Jahr mit mehr Teilnehmern dabei.