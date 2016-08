Basel. Das Theaterstück „Während ich wartete“ in arabischer Sprache mit deutschen Übertiteln ist am Theater Basel zu sehen. Ein junger Mann wird in Damaskus unter mysteriösen Umständen brutal zusammengeschlagen und fällt ins Koma. Diese Begebenheit dient dem Regisseur als Ausgangslage für ein neues Theaterstück: Im Koma liegend, beobachtet Taim über den Zeitraum eines Jahres die Veränderungen in seinem Umfeld. Noch immer hat seine Familie mit dem dramatischen Tod des Vaters zu kämpfen und der erneute Schicksalsschlag lastet schwer auf ihr. Zeugenberichte und Stimmen Familienangehöriger sowie die imaginierten Gedanken Taims bilden eine Collage zur politischen Seelenlage Syriens, angesiedelt irgendwo zwischen Leben und Tod, Hoffnung und Verzweiflung, Aufgeben und Kämpfen. Das Koma wird zur letzten Nachricht an das Regime; das Unterbewusste wird zum Aufstand gegen die Unterdrückung. Omar Abusaada und Mohammad Al Attar arbeiten seit einigen Jahren zusammen an Theaterprojekten unter anderem in Syrien oder im Libanon. In ihrer letzten Arbeit „Antigone of Shatila“ haben sie gemeinsam mit syrischen Frauen das Leben in einem Flüchtlingslager thematisiert. Das Gastspiel findet in Kooperation mit dem Zürcher Theater Spektakel und La Bâtie – Festival de Genève statt. n Termine: Mittwoch, 31. August, und Donnerstag, 1. September, 19 Uhr, Schauspielhaus, anschließend Publikumsgespräch