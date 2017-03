18:56 Die Lottozahlen

18:50 Anleger im Dax bleiben vorsichtig

Frankfurt/Main - Vor zwei womöglich richtungsweisenden Handelstagen sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig geblieben. Der Dax rang abermals mit der Marke von 12 000 Punkten. Letztendlich schloss der deutsche Leitindex mit einem hauchdünnen Plus von 0,01 Prozent bei 11 967,31 Zählern. Der Euro wurde zuletzt bei 1,0548 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0556 US-Dollar festgesetzt.

18:08 Kindermord: Polizei sucht mit Großaufgebot nach 19-Jährigem

Bochum - Nach dem grausigen Tod des neunjährigen Jaden in Herne gibt es trotz einer Großfahndung noch keine heiße Spur des Tatverdächtigen Marcel H.. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen durchsuchte heute vergeblich eine Schule. Ein Passant hatte die Beamten alarmiert, er habe den Flüchtigen in der Nähe gesehen. Die Aktion an einem Gymnasium in Wetter (Ruhr) dauerte mehr als sechs Stunden. Einsatzkräfte holten die Schüler nach und nach aus dem Gebäude, wie eine Sprecherin sagte. Sie sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Der 19-Jährige gilt als gefährlich.