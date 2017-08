Basel Was die neue Schauspielsaison bringt

Von Irene Widmer

Basel/Bern/Zürich. Ein neuer Marthaler in Zürich, ein neuer Palmetshofer in Basel, eine Bühnenfassung von „Der Verdingbub“ unter der Regie von Sabine Boss in Bern: Die Deutschschweizer Theatersaison birgt zwar keine Sensationen, aber ein wohlsortiertes Programm.

„Wir nehmen es auf uns (Mir nämeds uf öis)“ heißt das Stückprojekt, das Christoph Marthaler an seinen einstigen Wirkungsort als Intendant, das Zürcher Schauspielhaus, zurückbringt. Das Projektstück dreht sich um einen fiktiven „Bad State“, der anderen Staaten gegen entsprechende Entlohnung ihre Probleme abnimmt.

Jede Menge Probleme haben bekanntlich auch die Leute in Gerhart Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“ aus dem Jahr 1889. „Die Menschheit liegt in der Agonie“, wird darin behauptet, und das lässt sich über 100 Jahre später wieder unterschreiben. Der Österreicher Ewald Palmetshofer hat das Stück als Auftragswerk für das Theater Basel aktualisiert, Nora Schlocker führt Regie. Nach dem fantastischen Job, den das Duo vorletzte Saison mit Christopher Marlowes „Edward II. Die Liebe bin ich“, abgeliefert hat, darf man gespannt sein.

Nichts schiefgehen dürfte auch am Stadttheater Bern, wenn die Filmregisseurin Sabine Boss („Dr Goalie bin ig“) den Film „Der Verdingbub“ auf die Bühne bringt. Für die Theaterfassung adaptiert Plinio Bachmann sein Original-Drehbuch. Eine weitere Adaption widmet das Theater Bern dem mehrfach preisgekrönten Roman „Die Toten“ von Christian Kracht. Mit Kracht-Inszenierungen hat das Theater Erfahrung: 2014 präsentierte das Haus Krachts dystopischen Roman „Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten“ als Mischung aus Hörspiel und Busexkursion. „Die Toten“ ist dagegen näher an der Realität und wird wohl weniger einfallsreich inszeniert werden.

Offenbar gut zur Aktualität passend, wird diese Saison Brechts „Dreigroschenoper“ eingeschätzt: Sowohl das Schauspielhaus Zürich wie das Theater Basel haben sie auf dem Programm.

In Basel inszeniert der Filmregisseur Dani Levy („Alles auf Zucker“), der dort schon 2004 mit seiner Freiluftinszenierung „Freie Sicht aufs Mittelmeer“ einen starken Eindruck hinterlassen hat.

Noch näher an der Aktualität als die „Dreigroschenoper“ ist wohl „Weltzustand Davos“ von Rimini Protokoll. Im letzten Teil der Serie „Staat 1-4“, der im Zürcher Schiffbau uraufgeführt wird, installiert das Theaterkollektiv eine Modellsimulation des WEF.

Globalisierung etwas weniger fern vom Alltag bietet „Sweat Shop_Deadly Fashion“, ein Projekt von Sebastian Nübling, das ebenfalls das Schauspielhaus zur Uraufführung bringt. Es basiert auf einer norwegischen Webserie, in der junge Modebloggerinnen in ostasiatischen Fabriken erfahren, unter welchen unmenschlichen Bedingungen Discount-Textilien hergestellt werden. Nach eigenen Angaben verfasst Güzin Kar den Bühnentext dazu.

Wie die „Dreigroschenoper“ erfährt auch Heinrich von Kleists „Der zerbrochene Krug“ gleich zwei Aufführungen an Deutschschweizer Stadttheatern. In Zürich inszeniert Barbara Frey wohl relativ nahe am Original. Am Theater Luzern dagegen, für das Bram Jansen eine Bearbeitung des Klassikers verfasst hat, heißt das Stück „Der unzerbrochene Krug. Alternative Fakten zu Heinrich von Kleist“.

Wer es im Theater noch lustiger mag als in Kleists Komödie, dem sei der Marx-Brothers-Abend „Before I speak I have something to say“ am Theater Biel Solothurn empfohlen. Verantwortlich zeichnet Max Merker, der am selben Haus 2015 bereits einen hinreißenden Buster-Keaton-Abend kreierte. „Während Europa nach seiner Identität sucht und in seiner Hilflosigkeit alte Geister auf die Bildfläche zerrt, zelebriert „Before I speak I have something to say“ das älteste Kulturgut des Abendlandes, den Witz“, verspricht das Programm. Ein bisschen Eskapismus muss halt manchmal sein.