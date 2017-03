Basel Weiteres Erdbeben vermeiden

Zehn Jahre nach dem Abbruch der Basler Geothermie-Versuche wegen Erdstößen muss Druck im alten Bohrloch abgelassen werden. Experten stellen eine Zunahme noch nicht spürbarer Mikrobeben fest. Das 5000 Meter tiefe Loch soll bis im Sommer kontrolliert geöffnet werden.

Basel (sda). Nach mehrjährigen Vorbereitungen war im Jahr 2006 die erste Bohrung des „Deep Heat Mining“-Projekts im Basler Stadtteil Kleinhüningen begonnen worden. Dieses wollte Kaltwasser im Tiefengestein aufheizen und die Wärme oben nutzen, wozu vorab der Fels unten mittels Wasserdruck durchlässig gemacht werden sollte. Dieses „Klüften“ genannte Verfahren löste jedoch Erdstöße aus. Am 8. Dezember 2006 erschütterte ein deutlich spürbares Erdbeben der Stärke 3,4 die Region, welches das Ende des 100-Millionen-Projekts bedeutete.

Fachleute waren von der Stärke der Stöße überrascht, und die Bevölkerung sah sich zu wenig auf diese Möglichkeit vorbereitet. Lokale Nachbeben wurden noch bis 2007 gemessen, und Ende 2009 beerdigte die Basler Regierung das Projekt definitiv. 2011 wurde das Bohrloch verschlossen, und seit 2012 überwacht der Schweizerische Erdbebendienst (SED) die Lokalität im Auftrag des Stadtkantons.

Dass seither der Druck unter dem Deckel des geschlossenen Bohrlochs allmählich anstieg, sei erwartet worden, teilte das baselstädtische Gesundheitsdepartement (GD) gestern mit. In den vergangenen Monaten sei nun auch die Zahl der nicht spürbaren Mikrobeben deutlich angestiegen. Das stärkste erreichte nun eine Magnitude von 1,9 – spürbar für Menschen würden Stöße ab etwa 2,5. Dass nach einer kontrollierten Wieder-Öffnung des Bohrlochs die Mikrobeben „erneut graduell abnehmen“, werde „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ erwartet, hieß es weiter. Um ein für die Bevölkerung spürbares Beben zu vermeiden, habe das GD daher die Öffnung des Bohrlochs verfügt. Experten könnten jedoch auch so nicht ausschließen, dass in den kommenden Jahren ein spürbares Erdbeben auftreten kann. Nach heutiger Einschätzung blieben indes „Schadensbeben unwahrscheinlich“.

Als Eigentümerin des Bohrlochs sind die Industriellen Werke Basel (IWB) verantwortlich für die alte Anlage. Sie arbeiten ein konkretes Projekt für eine langsame Öffnung und kontrolliertes Ablassen des Drucks aus. Laut eines IWB-Sprechers ist noch nicht bekannt, wie lange dies dauert – auch die Kosten seien noch nicht beziffert. Nach früheren Erfahrungen rechnet man beim Öffnen mit dem Austritt von Wasser und „wenigen Gasen“, im Wesentlichen Stickstoff. Laut des Sprechers ist beides nicht nutzbar und wird entsorgt.

Die Idee, zwecks Wärmegewinnung Gestein mittels Wasserdruck durchlässig zu machen, wird andernorts weiter verfolgt: So läuft im Grimselgebiet ein Versuch im Felslabor mit weit geringerem Druck als damals in Basel. Und in Genf gibt es Pläne, ab 2020 Gesteinswärme in bis zu 3000 Metern Tiefe zu nutzen.