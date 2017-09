Basel Weniger Basler Neu-Studenten

Basel (sda). An der Universität Basel beginnt am kommenden Montag für 12 326 Studenten das Herbstsemester. Erwartet werden mehr als 1900 Neuzugänge. Von ihnen stehen rund 1500 am Anfang ihres Studiums.

Weil die Immatrikulation noch nicht abgeschlossen ist, werde die Gesamtzahl der Studenten bis Oktober noch steigen, teilte die Universität Basel gestern mit. Insgesamt wird jedoch gegenüber dem Vorjahr mit leicht tieferen Zahlen gerechnet. 2016 hatten sich in Basel 12 852 Studenten eingeschrieben.