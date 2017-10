Basel Weniger Menschen suchen eine Stelle

Regio (sda). In den beiden Basel hat sich die Arbeitslosenquote im September unterschiedlich entwickelt: Während sie in Basel-Stadt von 3,7 auf 3,5 Prozent sank, verharrte sie in Baselland weiter bei 2,8 Prozent. Landesweit betrug die Quote unverändert drei Prozent.

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat im vergangenen Monat in beiden Basel abgenommen: In Basel-Stadt sank sie gegenüber August um 171 auf 3455, in Baselland um 88 auf 4082. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde im Stadtkanton ein Rückgang um 194 Arbeitslose verzeichnet; im Baselbiet gab es ein Minus von 287.

Eine Abnahme wurde im September auch bei den registrierten Stellensuchen verzeichnet. In Basel-Stadt sank ihre Zahl gegenüber August um 205 auf 5168, in Baselland um 125 auf 5540, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gestern bekannt gab. Das Angebot an gemeldeten offenen Stellen stieg in Basel-Stadt um 30 auf 197, in Baselland um drei auf 223.

Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote im September mit 2,9 Prozent unter die schweizweite Quote von drei Prozent gesunken. Im Vormonat hatte die Aargauer Quote mit drei Prozent genau dem schweizerischen Durchschnitt entsprochen.

Bei den sechs Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und bei der Pforte Arbeitsmarkt waren Ende September 10 684 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 200 Personen weniger als Ende August.

Die Zahl der Stellensuchenden nahm um 195 Personen ab und lag bei 15 145. Die höchste Arbeitslosenquote weist der Bezirk Baden mit 3,3 Prozent auf. Ebenfalls über dem kantonalen Durchschnitt liegen die Bezirke Kulm und Zurzach mit jeweils 3,2 Prozent und Bremgarten mit 3,1 Prozent. Die Quote in den Bezirken Brugg und Lenzburg entspricht dem kantonalen Mittel von 2,9 Prozent. Unter dem Wert für den Kanton Aargau liegen die Bezirke Aarau, Rheinfelden und Zofingen (je 2,8 Prozent), der Bezirk Laufenburg (2,4 Prozent) und der Bezirk Muri (2,1 Prozent).

Im September beantragten im Aargau sieben Betriebe Kurzarbeit, gleich viele wie im Vormonat. Die Betriebe schöpften die erteilten Bewilligungen meist nicht für alle Mitarbeiter aus, teilte das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit gestern mit. Die meisten der betroffenen Unternehmen stammen aus der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie.