Auf einer Fläche von 13 000 Quadratmetern entsteht auf der französischen Seite des EuroAirports (EAP) das erste öffentliche Parkhaus. Es bietet Platz für rund 2700 Fahrzeuge und soll im zweiten Quartal nächsten Jahres seinen Betrieb aufnehmen. Von Michael Werndorff Saint-Louis. Der EAP investiert 24 Millionen Euro in sein erstes öffentliches Parkhaus, das seit Mitte Januar im Bau ist. Damit verfolgt der EAP zwei Ziele, wie Flughafendirektor Matthias Suhr am Mittwochmittag vor den Medien erklärte. Zum einen wollen die Verantwortlichen den steigenden Passagierzahlen gerecht werden, zum anderen soll der Verlust an Parkplätzen kompensiert werden, die durch den Bau der Bahnanbindung wegfallen werden. Die Bahnanbindung sei allerdings noch Zukunftsmusik, sprach Suhr die noch offene Finanzierung und Entscheidung der Regierung an. Die EAP-Verantwortlichen seien in Sachen Planung indes schon weit. Wenn der Staat grünes Licht gebe, könnte der erste Zug im Jahr 2024 am EAP halten, zeigte sich Suhr zuversichtlich. Das Parkhaus F4 ist eines der ersten Projekte zur Neugestaltung der Stadtseite des Flughafengebäudes, wie der Direktor erklärte. Neben dem Bau des sechsstöckigen Parkhauses wird auch der Parkbereich F5 saniert, der 700 Plätze vorhält. So werden dort insgesamt 3400 Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das seien rund 2000 Plätze mehr auf dem Parkareal F5 mit ursprünglich 1500 Stellflächen. Ausschlaggebend dafür, dass der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Gagnepark im Rahmen der Ausschreibung den Zuschlag erhielt, waren seine Funktionalität und die Zugänglichkeit, die gelungene architektonische, städte- und landschaftsbauliche Einbettung, die Einfachheit der Instandhaltung sowie die Qualität und Dauerhaftigkeit der verwendeten Materialien. Für den EAP stelle der Bau eine wichtige Investition dar, die ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert wird, und auch der Umweltaspekt sei von hohem Stellenwert, erläuterte Suhr. Es wurde ausschließlich wiederverwendeter Stahl verbaut; zudem wird das Regenwasser künftig in eigenen Becken gefiltert und nicht in das kommunale Abwassersystem geleitet. Und auch der Aushub soll auf dem Areal des EAP verbleiben, erläuterte Guillaume Dejean vom federführenden Unternehmen Gagnepark. So soll das Gelände rund um das Gebäude mit hochstämmigen Bäumen bepflanzt und auch das Parkhaus im Inneren begrünt werden. Die perforierten Metallbleche an der Außenfassade sind stark luft- und lichtdurchlässig, sodass es im Innern sehr hell ist. Nachts strahlt die Innenbeleuchtung nach außen, wodurch das Parkhaus weithin erkennbar und ein Aushängeschild des EAP werden soll. Im Blick hatten die Planer auch den Komfort der Nutzer: „Wir wollten den Stress der Passagiere verringern“, sagte Guillaume Delemazure vom Architekturbüro DeA Architectes im Rahmen der Baustellenbesichtigung. Dazu zählt auch eine einfache und übersichtliche Gestaltung des Parkhauses mit der Auf- und Abfahrt im vorderen Bereich. Autofahrer müssen nicht mehr auf jedem Stockwerk eine Runde drehen. Außerdem sollen Signalleuchten in rot (besetzt) oder grün (freier Parkplatz) dafür sorgen, dass Ankommende auf den ersten Blick einen Stellplatz finden, die mit zwei mal fünf Meter großzügig bemessen sind, wie Delemazure betonte. Neben diesem Parkleitsystem sollen die Passagier zukünftig am Ausgang des Parkhauses eine Anzeigetafel mit den jeweiligen Check-In-Schaltern samt An- und Abfluginformationen vorfinden.