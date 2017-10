Basel Wer wir in Zukunft sein wollen

Von Dorothea Gebauer

Basel. „Culturescapes“ räumt mit Stereotypen über Griechenland radikal auf. Statt touristische Klischees zu bedienen, malt das Festival mit „The great tamer“ als Auftakt mutige, neue Bilder und setzt im Kulturzentrum Kaserne bewusst auf Irritation.

Das Basler Kulturfestival schafft es, über genügend Förderer und Kollaboration die Tür zur Welt weit zu öffnen. Basel entdeckt sich selbst, indem es den Weg zum anderen bewusst sucht und gestaltet. Das hat die Kulturstadt bereits mit der Ukraine, mit Estland oder China getan. Kunst, Literatur, Kulinarik und Theater sollen Brücken zu Europa schaffen.

Stille, starke Bilder dominieren mit „The great tamer“ das Geschehen, bei der man sich inmitten einer Ausstellung moderner Kunstwerke wähnt: surreal, bizarr, mit den Farben Grau, Weiß und Schwarz entwickelt sich klar und schlicht die Ästhetik.

Für diese Vorstellung unter der Leitung von Dimitris Papaioannou muss man Zeit, Geduld und wachen Blick mitbringen. Zwar passiert auf der oberen Handlungsebene, mit grauen beweglichen Platten angedeutet, zunächst wenig, darunter ereignet sich jedoch viel, das Rätsel aufgibt und Leerstellen liefert. Auf Sprache wird verzichtet, die Protagonisten lassen um so mehr ihren Körper sprechen. Er ist das Leitmotiv, mit ihm beginnt und endet alles. Feinste Akrobatik oder Tanz, unruhiges Rennen, anmutiges Laufen folgen aufeinander. Die Themen Werden und Vergehen, Liebe und Hass werden in nuanciertester Körpersprache angedeutet. Mensch als Ausbeute, auf dem Tisch seziert, Mensch als Objekt in einem Klumpen, ohne Individualität, Mensch gefangen in Gips. Mythologisch-Magisches wird ins neue Jahrhundert hinübergerettet und symbolhaft verfremdet. Astronaut trifft auf Zentaurus. Der Gott Atlas spielt mit der Weltkugel, kriegerisches Handeln wechselt mit der Muse, die am Bach sitzt. Geschichte und Geschichten werden fragmentarisch angedeutet, Erzählstränge verlaufen parallel oder vereinzelt sehr fokussiert, sehr symbolisch aufgeladen.

Das Bühnenbild zeugt von großer Fantasie. Unter den grauen Platten lassen sich mal Erde, mal Gräber, mal Wasserbrunnen entdecken. Aus dem Untergrund tauchen Körper auf oder werden von ihm verschlungen. Da ist viel Unruhe, der ewige Kampf der Götter, der niemals endet und einzig im Tod Erlösung findet.

Stark die Szene, in der zerbrochenes Geschirr und Glitzerzeug in einer Plastiktüte in den Graben geworfen wird. Ein Land mit einer einzigartigen Geschichte auf der Suche nach Identität? Nach den großen Linien, zwischen Aufbruch und Niedergang? Der eingespielte Strauß’sche Walzer „An der blauen Donau“ wirkt dabei wie ein ironischer Kommentar, dient aber auch als retardierendes Moment.

Im Athen des krisengeschüttelten Griechenland, blühe derzeit die Kultur, sagt Lydia Koniordou, Ministerin für Kultur und Sport in einführenden Worten. Es widerstehe der Krise mit Kreativität. Mit diesen Herausforderungen sei das Land aber nicht allein, so Juuriaan Coimann. Der Westen, der sich mit der Antike als die Wiege der Zivilisation gesehen habe, stehe vor einem radikalen Umbruch. Ganz neu und sehr radikal müsse man sich die Frage stellen, wer man sei und wie man leben wolle. Es sei die Reflexion über die politische Verantwortung und wirtschaftliche Selbstständigkeit aller Länder in Europa gefordert, so der künstlerische Leiter.

Culturescapes liefert zwei Monate lang Vorträge, Denk-Wege, Künstlergespräche, ein Symposium nach platonischem Vorbild und ein philosophisches Gastmahl für die Basler Hilfsorganisation „Help for refugees.“ n www.culturescapes.ch