Ein Wir-Gefühl schaffen und die Verantwortungsträger motivieren: Das sind die Hauptaufgaben von Bauausstellungen waren sich die Diskutanten einer Gesprächsrunde einig, welche die Aspekte der länderübergreifenden Zusammenarbeit am Freitagabend im Badischen Bahnhof thematisierte.

Basel. „Wir müssen eine Leidenschaft fürs Ganze entfachen, was in einer komplexen Welt nicht einfach ist“, veranschaulichte Reimar Molitor, IBA-Expertenrat und Geschäftsführer der Region Köln/Bonn, anhand seiner Erfahrungen aus dem Rheinland. Dass dieser Anspruch im Dreiland bereits verwirklicht ist, betonten Baudirektor Hans-Dieter Wessels und Monica Linder-Guarnaccia, Geschäftsführerin der IBA Basel. Dies gelinge nämlich mit Projekten, die auf den Lebensalltag der Menschen unmittelbare Auswirkungen haben, verwies Wessels auf die im Bau befindliche Verlängerung der Tramlinie 3 nach Saint-Louis sowie den Rheinuferweg in Richtung Frankreich und Deutschland. „Die IBA ist ein guter Motor, die unsere Region braucht, um die Entwicklung voranzutreiben“, meinte Wessels.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit spiele auch für die Schweizer Wirtschaft eine wichtige Rolle, erklärte Eric Jacob, Botschafter im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Zudem müssten durch die Schaffung gemeinsamer Strukturen nicht mehr alle Lösungen einzeln ausgehandelt werden. „So kann aus einem Guss geplant werden.“ Allerdings übte Jacob auch Kritik: Die Strukturen im trinationalen Raum seien sehr komplex. „Wir sind noch zu verzettelt“, forderte er auf, alle Kräfte zu bündeln. Außerdem herrsche im politischen Europa, wie auch in der Schweiz, derzeit ein Rückzug auf nationale Interessen, zeichnete Jacob ein pessimistisches Bild. Diese Tendenz beschrieb auch Oliver Denert, Vertreter der Mission Operationelle Transfrontalière: Es gebe eine länderübergreifende Krise, daher seien gemeinsame Projekte wichtig, die für die Menschen Relevanz hätten. IBA-Vizepräsident Klaus Eberhardt erwähnte, dass es vor diesem Hintergrund wichtig sei, Marken zu setzen und die gemeinsame Arbeit zu definieren. „Es braucht verständliche, umsetzungsfähige Projekte“, forderte Rheinfeldens Oberbürgermeister. Diese dürften nicht singulär verstanden werden, sondern als Teile eines großen Mosaiks. Die IBA befinde sich diesbezüglich auf einem sehr guten Weg, erwiderte Linder-Guarnaccia: „Die Beteiligten haben mittlerweile ein Wir-Gefühl entwickelt.“ Nun könnten auch die Ziele besser kommuniziert werden.

Dass der grenzüberschreitende Austausch gut funktioniere, liege daran, dass die IBA ein Kind des Trinationalen Eurodistricts Basel sei, erinnerte Wessels. In diesem Gremium seien Entscheidungsträger vertreten, die sich vertrauen. „Es ist in den vergangenen Jahren unglaublich viel passiert“, zeigte sich Wessels zuversichtlich, was die weitere Entwicklung und eine gemeinsame Vision für die Region angeht. Diese spiegelt sich auch im Agglomerationsprogramm wider. Dieses nütze zwar auch Frankreich und Deutschland, allerdings handele es sich um ein Schweizer Instrument, gab er zu bedenken.

Im Vorfeld der Diskussion referierte der niederländische Stadtplaner Jo Coenen. Für ihn stand fest: Wenn Ideen gut kommuniziert werden, besteht Hoffnung, auch in einem politisch schwierigem Umfeld Projekte zu verwirklichen.

Die IBA Basel-Expo in der Voltahalle Basel dauert noch bis zum 20. November. Infos unter www.iba-basel.net.