Von Sarah Trinler

Steuereinnahmen in Höhe von fünf Milliarden Franken hat die Schweiz bisher durch steuerliche Sonderregeln für besonders mobile Unternehmen erhalten. Dieses Steuersystem wird jedoch im Ausland nicht mehr akzeptiert, weshalb der Bund eine Reform anstrebt. Im Kanton Basel-Stadt wird am 12. Februar über die Vorlage des Bundes abgestimmt.

Basel. Mit den bisherigen Sonderregelungen ist die Schweiz gut gefahren: Rund 24 000 international tätige Unternehmen profitierten davon, diese schafften wiederum rund 150 000 Arbeitsplätze (in der Region Basel 40 000), erklärte Thomas Staehelin, Präsident der Handelskammer beider Basel, in der gestrigen Pressekonferenz des überparteilichen Komitees beider Basel „Steuerreform JA“. Durch die Reform soll die Schweiz als Wirtschaftsstandort attraktiv bleiben und Arbeitsplätze gesichert werden.

Die Steuerreform bringt eine große Änderung mit sich: gleiche Steuervorschriften für alle Unternehmen. Gesondert besteuerte Unternehmen haben also nicht wie bisher höhere Gewinnsteuersätze. Im Kanton Basel-Land stammte mehr als ein Drittel der Gewinnsteuereinnahmen von diesen Unternehmen, in Basel-Stadt waren es sogar über 60 Prozent. Wie die Unternehmen durch die Reform betroffen sind, hängt von deren Größe und Struktur ab: Für viele mittelständische Unternehmen wird sich die Steuerbelastung verringern, da die kantonalen Gewinnsteuersätze sinken, große Unternehmen, die keine Forschung betreiben und derzeit dem Steuerprivileg unterliegen, werden stärker belastet.

„Nein sagen ist keine Option“, betonte Luca Urgese, Großrat und Präsident FDP Basel-Stadt. Denn ohne ein international akzeptiertes Steuersystem seien Arbeitsplätze gefährdet, Aufträge und Kunden der kleinen Firmen würden schwinden, Bund und Kantone hätten weniger Steuereinnahmen und in der Folge gebe es Steuererhöhungen für die Bürger.

In der Vorstellung der Reforminhalte war die Rede von einem „nationalen Werkzeugkasten“, den der Bund den Kantonen an die Hand gibt. Dieser beinhaltet neue steuerpolitische Instrumente, wie zum Beispiel eine Patentbox (obligatorisch), bei der Erträge aus Patenten vom übrigen Gewinn getrennt und reduziert besteuert werden. Die Entlastungsbegrenzung legen die Kantone selbst fest. Für Basel-Land und Basel-Stadt soll diese bei 90 Prozent liegen. Zudem könnte für Unternehmen die Möglichkeit geschaffen werden, ihren Aufwand für Forschung und Entwicklung vom steuerbaren Gewinn abzuziehen (freiwillig). Basel-Land tendiert zur Einführung dieser Regelung, Basel-Stadt nicht. Zusammen mit der zinsbereinigten Gewinnsteuer darf die Entlastung aus allen Instrumenten 80 Prozent nicht überschreiten – so die Vorgabe. Es wird also keine Unternehmen geben, die keine Steuern zahlen, erklärte Daniela Schneeberger, Nationalrätin FDP Basel-Land. Die Kantone können auch eine tiefere Grenze festlegen. Basel-Land tendiert zu 50, Basel-Stadt zu 40 Prozent.

Zudem sollen pro Jahr etwa 1,1 Milliarden Franken vom Bund an die Kantone fließen.

Sofern der Bundesvorlage im Februar zugestimmt wird, ist die kantonale Umsetzung der Reform für den 1. Januar 2019 vorgesehen.