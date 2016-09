Basel. Die chinesische Metropole Shanghai und die Stadt am Rheinknie verbindet bereits seit 2007 eine Städtepartnerschaft. Gestern haben der baselstädtische Regierungspräsident Guy Morin und der stellvertretende Parteisekretär des CPC Shanghai Committees, Ying Yong, im Basler Rathaus eine Vereinbarung zur weiteren Zusammenarbeit für die Jahre 2017 bis 2019 unterzeichnet, teilte das Präsidialdepartement gestern mit. Seit der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags 2007 werden jeweils für drei Jahre in einem Memorandum of Understanding (MoU) die Zielsetzungen und Schwerpunkte der Kooperation festgelegt. „Die Städtepartnerschaft hat viele Projekte hervorgebracht, welche für Basel wie auch für Shanghai einen Mehrwert bedeuten – beispielsweise Kooperationen der Universität Basel und der Fachhochschule Nordwestschweiz mit Partneruniversitäten in Shanghai, ein Austauschprogramm für Führungspersönlichkeiten oder die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen“, erläuterte Morin die Bedeutung der Unterzeichnung der Vereinbarung. Von 2014 bis 2016 sind insgesamt 23 Anliegen mit 20 involvierten Basler und Shanghaier Institutionen vollständig umgesetzt worden. Das MoU bestätigt die bisherigen Kooperationsbereiche Wirtschaft, Life Science und Gesundheitswesen, Bildung und Wissenschaft, Standortmarketing, Kultur und Gesellschaft sowie den Austausch auf der Bezirkseben, hieß es. Im Bereich Life Science und Gesundheitswesen würden bestehende Kooperationen der Medizinischen Fakultät der Universität Basel, des Universitätsspitals sowie des Universitäts-Kinderkrankenhauses beider Basel mit den Medical Schools der Universitäten von Fudan, Jiao Tong und Tongji fortgeführt. Im Bereich Wirtschaft wird neben dem EuroAirport, den Schweizerischen Rheinhäfen und BaselArea neuerdings auch das Congress Center Basel als Schwerpunkt ins MoU aufgenommen. Ziel ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Kongresswesen. Zudem sollen die bestehenden Kooperationen der Universität Basel nach Möglichkeit auf zusätzliche Shanghaier Hochschulen ausgeweitet werden.