Von Jürgen Scharf

Riehen. Wenn der „König der Trompete“ und der „Paganini der Trompete“ sich bei zu einem Gipfeltreffen begegnen, kann es sich nur um Gábor Boldoczki und Sergei Nakariakov handeln. Die beiden Trompetenstars machen ihrem Ruhm beim Silvesterkonzert in der Reihe „Classiques!“ im ausverkauften „Landgasthof“ alle Ehre: der Belkantist Boldoczki und der Lyriker Nakariakov.

Da ist sie, die goldene Trompete, gepaart mit festlichem Trompetenglanz und barocker Klangpracht. Viel Vorschusslorbeeren für die beiden unterschiedlichen Startrompeter, aber durchaus berechtigt, wenn man den einstigen Wunderknaben Nakariakov und den allein schon von der Statur her stattlichen Boldoczki erlebt.

Der Abend mit der begleitenden Cappella Gabetta war großteils auf die beiden Bläser zugeschnitten. Fast ein reiner Vivaldi-Abend, aber beginnend mit dem berühmten Weihnachtskonzert von Corelli und dazwischen mit Pachelbels unvergänglichem - oder soll man besser sagen: unverwüstlichem – Kanon.

Natürlich hängt man vor allem an den Lippen der beiden Solisten, die in den Trompetenfassungen von Instrumentalkonzerten Vivaldis, meist Streicherkonzerten, souverän brillieren können. Aber glanzvoll sollte diese Trompetengala ja sein, denn wann hört man schon mal zwei solcher Spitzenvertreter ihres Fachs zusammen in einem Konzert? Da heißt es genau hinhören, um bei diesem Niveau überhaupt Unterschiede zu finden. Es gibt sie, vor allem im Tonansatz, denn atemberaubend perfekt sind beide.

Der junge Russe hat einen weichen, modulationsfähigen Ton mit einer samtig timbrierten Klangfarbe, er bläst gesangvoll-geschmeidig. Das hört man gleich in Alessandro Stradellas Air d’église, wo Nakariakovs sensible Klanggestaltung auffällt. Seine Fähigkeit zu Legato und instrumental-gesanglicher Gestaltung ist ohrenfällig. Wer aber nun glaubt, der Ungar würde sich zu Schmetterklängen verleiten lassen, der irrt. Auch Boldoczki peilt eine edle Tongebung mit barockem Schönklang an. In zwei Vivaldi-Konzerten wirkt sein Spiel noch einen Tick bravouröser: Boldoczki fasziniert durch die scheinbare Mühelosigkeit seiner Lippentechnik, kostet seine Soloparts mit lupenreiner Intonation aus. Ihm kauft man die zirkusreife Finger- und Zungenartistik ab, weil seine Skalengeläufigkeit und die Trillerkünste in hohen Lagen so selbstverständlich klingen.

Die beiden Trompeter spielten auf verschiedenen Instrumente, von der kleinen Bach-Trompete bis zum einschmeichelnden Flügelhorn. Höhepunkt war ihr Doppelspiel in der Bearbeitung des Vivaldi-Konzerts für zwei Celli (RV 531) für zwei Flügelhörner. Was war schöner?: Der samtweiche Glanz von Nakariakow instrumentaler Brillanz oder das Perlenspiel der Figurenketten bei Boldoczki im finalen Allegrosatz? Spitze ihr kantables Duospiel. Ihre Flügelhörner sind fast schon von posaunenartiger Erhabenheit.

Auf technischer Höhe begleitet die Cappella mit ihrem temperamentvollen Konzertmeister Andrés Gabetta voll Eifer und Frische. Gabetta zieht nach der Pause ein feuerrotes Hemd an und stachelt sein historisch informiertes Ensemble mit viel Bogendruck zu Drive, Spielfreude und dynamischen Kontrastwirkungen an.

Die erste Zugabe war dementsprechend leicht vom Publikum erklatscht: zwei Arien aus Bellinis Oper Norma mit zwei „singenden“ Trompetern und einem virtuos glitzernden Koloraturen- und Passagenwerk. Mit Bachs zelebrierter Air und besten Wünschen fürs Neue Jahr entließen die Stars ihr Publikum in den Silvesterabend.